Klopp avait critiqué le système tactique de l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, à la mi-temps du match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal (2-2), sur DAZN .

Kahn a réagi : « J’ai d’abord dû réfléchir pour savoir s’il était sélectionneur national ou toujours consultant football. C’était une déclaration typique de consultant football. Que cela puisse aussi être perçu comme une critique envers un entraîneur de club, je pense que Jürgen Klopp doit en être conscient. »

Lors de cette interview à la mi-temps de la rencontre, alors que le score était de 1-1, Klopp avait expliqué comment il observait le match. À la question de savoir s’il suivait la rencontre en prêtant une attention particulière aux internationaux allemands, il avait répondu que cela faisait des années qu’il avait cessé de regarder un match de football « normalement ».

Klopp avait ensuite déclaré à propos du comportement défensif du Bayern : « À ce jour, je n’ai toujours pas complètement compris ce que fait le Bayern sans ballon et je veux continuer à apprendre. Parfois hybride, parfois au marquage individuel, puis plus au marquage individuel, puis en zone. Je suis encore en train d’apprendre, disons-le comme ça. »

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Qu’a dit Jürgen Klopp sur le rôle de Harry Kane au Bayern ?

Le comportement de Kane avait particulièrement retenu l’attention du sélectionneur allemand. « Vous venez de dire : "Harry Kane est partout aujourd’hui." Avec le ballon, cela me convient tout à fait. Mais quand je vois Harry Kane dans la dernière ligne, non pas dans un bloc bas, mais lors d’un pressing au milieu de terrain, alors... », avait d’abord lancé Klopp avant d’ajouter : « Mais je ne suis pas le pape du football, chacun peut faire ce qu’il veut. Simplement, je n’ai toujours pas totalement compris. »

Pour Kahn, le sélectionneur national a franchi une limite avec ces propos. L’ancien gardien a également établi un parallèle avec une déclaration de Klopp sur son prédécesseur Julian Nagelsmann, lors de la Coupe du monde, quand Klopp avait dit que Nagelsmann était « encore » sélectionneur national. « Il avait déjà commencé à l’époque avec cette déclaration sur Julian Nagelsmann, problématique à mes yeux, qu’il aurait apparemment faite dans un moment d’euphorie, lorsqu’il a dit qu’il était encore sélectionneur national », a déclaré Kahn.

L’ancien président du directoire du Bayern a appelé à la solidarité entre entraîneurs. « Je pense qu’il est aussi un peu question de solidarité entre entraîneurs. Et je pense qu’un sélectionneur national, en particulier, doit savoir précisément ce qu’il dit. Car cela pourrait évidemment, et c’est exactement ce qui se passe maintenant, nous amener à débattre de ses paroles. Elles m’ont surpris, parce que ce n’est normalement pas le genre de propos qu’on entend de la part d’un sélectionneur national », a expliqué Kahn.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, l’entraîneur du Bayern, Kompany, a lui aussi été interrogé sur les déclarations de Klopp. Le Belge a éludé la question avec une réponse très brève : « Je ne dirai rien là-dessus. Question suivante. »

Kahn également surpris par le rôle de Harry Kane

De son côté, Kahn s’est lui aussi montré surpris par le rôle de Kane. « Contre Arsenal, j’ai eu pour la première fois le sentiment que l’équipe, dans son ensemble, avait joué de manière un peu plus prudente. Que Harry Kane, qui a aussi des qualités au milieu de terrain, ne serait-ce que parce qu’il est capable de faire des passes exceptionnelles, décroche parfois au milieu, d’accord. Ça peut se comprendre. Mais qu’il joue aux abords de sa propre surface de réparation, j’ai trouvé cela pour le moins discutable, honnêtement », a-t-il déclaré .

Il est « certes normal » qu’un attaquant « décroche aussi parfois au milieu de terrain, parce qu’il a également des qualités dans cette zone. Notamment dans le jeu de passes », a ajouté Kahn. « Seulement, il faut évidemment veiller à ne pas désorganiser tout le collectif de cette manière. Et à ce que les autres ne se retrouvent pas à se dire : "Bon, voilà maintenant notre avant-centre au point de penalty, dans notre surface." Que l’entraîneur ait vraiment voulu cela, j’en doute. »