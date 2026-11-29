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Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a plaisanté en affirmant que Warren Zaire-Emery devrait offrir des cadeaux à ses coéquipiers après avoir disputé son 200e match avec le club lors de la victoire 2-0 contre Lorient, samedi. Ce succès au Parc des Princes est le neuvième consécutif du PSG en Ligue 1 et porte à six points l’avance du leader en tête du classement.

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Le PSG vient à bout d’un Lorient accrocheur

L’équipe d’Enrique a empoché trois points supplémentaires lors de la 12e journée grâce à des buts de Senny Mayulu et Ousmane Dembele. Mayulu a ouvert le score à la 32e minute, avant que Dembele n’inscrive le deuxième but d’une frappe enroulée après la pause, à la suite d’une prestation pleine d’entrain de Mika Godts. Lorient a menacé de revenir en fin de match, mais Ibrahima Balde a manqué un penalty et Dembo Sylla a trouvé le poteau. Les Parisiens ont tenu bon.

Enrique salue le cap remarquable franchi par son milieu

Malgré une nette domination pendant une bonne partie de la rencontre, le PSG a dû batailler face à une défense lorientaise disciplinée et à son gardien Yvon Mvogo, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Au micro de PSG TV après le coup de sifflet final, Enrique a salué la résistance de Lorient ainsi que le cap franchi par son jeune milieu : « Je ne pense pas que Lorient soit venu ici uniquement pour défendre. Ils ont aussi cherché à jouer leur jeu et à nous compliquer la tâche. C’était un bien meilleur match que je ne l’imaginais. C’est très difficile de jouer contre une équipe qui défend aussi bien, mais je pense que nous méritions de gagner. C’est très important pour nous de continuer à gagner. »

« Warren ? Il devrait offrir des cadeaux à l’équipe, non ? Non, sérieusement, c’est un joueur incroyable, un talent particulier et une personne formidable. Nous sommes donc ravis pour lui. Avoir disputé autant de matches à son âge, c’est remarquable. Nous sommes vraiment heureux pour lui ! »

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Zaire-Emery fier de son parcours à Paris

Zaire-Emery a été très actif tout au long de ce match marquant : il a mis Mvogo à l’épreuve de loin lors de chaque période et s’est créé une occasion pour Dembele, alors que le PSG maintenait la pression.

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Évoquant son 200e match avec le club de son enfance, le joueur formé au club a déclaré à la chaîne officielle du PSG : « Deux cents matches avec le Paris Saint-Germain, c’est magnifique. Je suis vraiment heureux et très fier de les avoir disputés au sein de cette équipe. Paris est le club qui me tient le plus à cœur. »

« J’ai grandi ici, je suis passé par les équipes de jeunes... J’ai tout vécu ici, alors c’est un vrai plaisir. Jouer pour cette équipe, dans cette famille, c’est tout simplement incroyable. J’essaie donc de profiter de chaque jour, de tout donner et de vivre pleinement ! »

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« Lorient est toujours une équipe difficile à affronter, que l’on joue à l’extérieur ou à domicile. Ils défendent bas dans un bloc très compact et savent bien sortir du pressing. Nous avons bien joué notre jeu, nous avons bien joué, bien pressé et, avec cette victoire aujourd’hui, c’est le plus important. »

Le leader veut poursuivre sur sa lancée

En creusant l’écart avec le Paris FC, le PSG prend les commandes de la course au titre . Enrique voudra prolonger cette série de résultats en championnat alors que le calendrier va se charger dans les semaines à venir. Avec un Zaire-Emery en pleine réussite et des joueurs offensifs comme Dembele et Mayulu efficaces, les champions semblent bien placés pour conforter leur première place.