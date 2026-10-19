Michael Olise a retrouvé une forme étincelante samedi lors de la victoire 6-1 du Bayern Munich contre le RB Leipzig en Bundesliga. Il a répondu de la meilleure des manières à son erreur « vraiment stupide » commise face au Viking Stavanger en Ligue des champions : il avait cédé à la provocation, s’était fait expulser et le Bayern, réduit à dix, avait fini par laisser échapper la victoire lors du match nul 3-3 en Norvège.

« Oui, il a commis une erreur à Stavanger. Mais vous avez vu ce qui s’est passé samedi au stade ? En première période, il a été bousculé durement trois ou quatre fois et il n’a même pas fait un geste d’agacement. Je dirais qu’il a retenu la leçon », a estimé Lothar Matthäus, recordman des sélections avec l’Allemagne, lors d’un événement organisé par son sponsor Interwetten.

Matthäus a ensuite pris la défense d’Olise, mais aussi de ses adversaires, qui ne semblent pouvoir l’arrêter qu’à coups de fautes et de provocations : « Un Diego Maradona non plus ne pouvait pas être arrêté par des moyens loyaux », a déclaré Matthäus. Durant sa carrière de joueur, il a fait partie des rares à avoir réussi, à quelques reprises, à plutôt bien contenir Maradona sur le terrain.

Combien gagne actuellement Michael Olise au Bayern Munich ?

Matthäus et Maradona ont un temps été considérés comme les meilleurs joueurs de Serie A. Leur rivalité sportive s’est transformée en amitié. Aujourd’hui, Matthäus va jusqu’à comparer Olise, le joueur du Bayern, à l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire.

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C’est aussi pour cette raison que Matthäus conseille au Bayern de prolonger le contrat d’Olise, de préférence « immédiatement », à des conditions nettement améliorées. Avec un salaire annuel estimé à environ 13,5 millions d’euros, Olise fait encore partie des joueurs aux revenus plutôt moyens au sein du Bayern.

Cela tient bien sûr au coût extrêmement élevé de l’effectif du Bayern, mais aussi au fait qu’Olise appartenait encore à la catégorie des talents prometteurs lorsqu’il a rejoint le FCB en 2024, en provenance de Crystal Palace, contre une indemnité de transfert de 53 millions d’euros. Il est désormais devenu un joueur de classe mondiale, auquel Matthäus donne même des chances de remporter le Ballon d’Or dès cette année.

Comment le FCB pourrait financer la prolongation de Michael Olise

Selon Matthäus, Olise a multiplié sa valeur marchande par « trois et demi ou quatre » ces dernières années. D’où son calcul : « Si l’on alignait son salaire sur sa valeur marchande, il devrait maintenant gagner 45, 46 ou 47 millions ! » Il a ensuite concédé avec un sourire : « Uli Hoeneß va sûrement dire que je n’y connais rien aux chiffres. Et non, le Bayern n’a pas besoin de payer 45 millions, mais je prolongerais immédiatement son contrat de deux ou trois ans en lui accordant quelques millions de plus. »

Et puisqu’il était lancé dans les calculs, Matthäus a expliqué comment les dirigeants munichois, autour du directeur sportif Max Eberl, pourtant chargé de réduire les coûts de l’effectif, pourraient financer l’augmentation de salaire de ce joueur d’exception : « Manuel Neuer devrait partir l’an prochain. Le Bayern économisera alors 20 millions d’euros de salaire. Il pourra en donner la moitié à Olise et économisera même encore dix millions d’euros », a déclaré Matthäus.

Où en sont les négociations entre Olise et le FCB pour une prolongation ?

Une prolongation rapide d’Olise présenterait un autre avantage. « Même s’il ne va pas au bout de son contrat, le Bayern obtiendra au moins une indemnité de transfert élevée. Car plus le contrat est long, plus je peux obtenir une indemnité élevée. Donc, il faut le prolonger, ajouter dix millions : ce n’est pas une mauvaise affaire pour le Bayern et Olise sera heureux », a déclaré Matthäus, qui sait évidemment que les dirigeants munichois y ont déjà pensé eux-mêmes.

Le Bayern voulait en effet prolonger le contrat d’Olise avant la Coupe du monde. Le club aurait récemment intensifié ses efforts et serait prêt à lui verser environ 25 millions d’euros de salaire annuel, auxquels s’ajouteraient des bonus. Mais pour l’instant, le Français ne voit aucune raison d’entamer des discussions contractuelles. Son contrat actuel court jusqu’en 2029, et le Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain s’intéressent à lui.