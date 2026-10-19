Michael Olise était de nouveau au sommet de sa forme samedi, lors de la victoire 6-1 du Bayern Munich contre le RB Leipzig en Bundesliga. Il a réagi de la meilleure des manières à son erreur « complètement idiote » lors du match de Ligue des champions chez le Viking Stavanger : il s’était laissé provoquer, avait été expulsé et le Bayern, réduit à dix, avait fini par laisser échapper la victoire en Norvège (3-3).

« Oui, il a commis une erreur à Stavanger. Mais vous avez vu ce qui s’est passé samedi au stade ? En première période, il a subi trois ou quatre interventions musclées et il n’a même pas fait un geste d’agacement. La leçon a été retenue, je dirais », a estimé Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe d’Allemagne, lors d’un événement organisé par son sponsor Interwetten.

Matthäus a ensuite pris la défense non seulement d’Olise, mais aussi de ses adversaires, qui ne trouvent d’autre solution contre lui que les fautes et les provocations : « Diego Maradona non plus, on ne pouvait pas l’arrêter dans les règles », a déclaré Matthäus. Durant sa carrière de joueur, il a été l’un des rares à avoir réussi, à plusieurs reprises, à plutôt bien contenir Maradona sur le terrain.

Combien gagne actuellement Michael Olise au Bayern Munich ?

Matthäus et Maradona ont un temps été considérés comme les meilleurs joueurs de Serie A, et leur rivalité sportive s’est transformée en amitié. Aujourd’hui, Matthäus compare même Olise à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

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C’est aussi pour cette raison que Matthäus conseille au Bayern de prolonger le contrat d’Olise, de préférence « immédiatement », à des conditions nettement améliorées. Avec un salaire estimé à environ 13,5 millions d’euros par an, Olise fait encore partie des joueurs aux revenus plutôt moyens au Bayern.

Cela tient bien sûr à l’effectif extrêmement coûteux du Bayern, mais aussi au fait qu’Olise appartenait encore à la catégorie des talents prometteurs lorsqu’il a rejoint le FCB en 2024, en provenance de Crystal Palace, pour une indemnité de transfert de 53 millions d’euros. Depuis, il est devenu un joueur de classe mondiale auquel Matthäus donne même des chances de remporter le Ballon d’Or dès cette année.

Comment le FCB pourrait financer la prolongation de Michael Olise

Selon Matthäus, Olise a vu sa valeur marchande être multipliée « par trois et demi ou quatre » ces dernières années. D’où son calcul : « Si l’on alignait son salaire sur sa valeur marchande, il devrait maintenant gagner 45, 46, 47 millions ! » Avant de reconnaître avec un sourire : « Uli Hoeneß va sûrement dire que je n’y connais rien aux chiffres. Et non, le Bayern n’a pas besoin de payer 45 millions, mais je prolongerais immédiatement son contrat de deux ou trois ans en lui accordant quelques millions de plus. »

Et puisqu’il s’était lancé dans les calculs, Matthäus a aussi expliqué comment les dirigeants munichois, autour du directeur sportif Max Eberl, pourtant chargé de réduire les coûts de l’effectif, pourraient financer l’augmentation de salaire de ce joueur d’exception : « Manuel Neuer ne sera probablement plus là l’année prochaine. Le Bayern économisera alors 20 millions d’euros de salaire. Vous pouvez en donner la moitié à Olise et économiser quand même dix millions d’euros », a déclaré Matthäus.

Où en sont les négociations entre Olise et le FCB pour une prolongation ?

Une prolongation rapide d’Olise présenterait un autre avantage. « Même s’il ne va pas au bout de son contrat, le Bayern touchera au moins une indemnité de transfert élevée. Car plus la durée restante du contrat est longue, plus l’indemnité que je peux obtenir est importante. Donc, il faut le prolonger, ajouter dix millions : ce n’est pas une mauvaise affaire pour le Bayern et Olise est heureux », a déclaré Matthäus, qui sait évidemment très bien que les dirigeants munichois y ont déjà pensé eux-mêmes.

Le Bayern voulait en effet prolonger le contrat d’Olise avant la Coupe du monde. Le club aurait récemment intensifié ses efforts et serait prêt à lui verser environ 25 millions d’euros de salaire annuel, plus des bonus. Mais jusqu’à présent, le Français ne voit aucune raison d’entamer des discussions contractuelles. Son contrat actuel court jusqu’en 2029, et le Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain s’intéressent à lui.