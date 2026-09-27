Un groupe de légendes de la Premier League anglaise a adressé de vives critiques à Manchester City, après la condamnation du club pour 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre lui par la Premier League, tandis que certains anciens joueurs ont réclamé le retrait de titres à l'équipe, et que Darren Bent a appelé à une rétrogradation du club de plusieurs divisions.

La sanction qui sera infligée à Manchester City reste inconnue, alors que le club se prépare à faire appel du verdict, selon le journal espagnol « Sport ».

Des informations en provenance d'Angleterre indiquent que le club pourrait faire face à une lourde sanction, dont la nature reste indéterminée pour le moment.

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Les scénarios envisagés vont du retrait de points au classement de Manchester City lors de la saison en cours, à un retrait de points rétroactif sur des saisons précédentes, ce qui pourrait conduire à le priver de certains titres remportés pendant la période couverte par les accusations.

David de Gea, ancien gardien de but de Manchester United et actuel portier de la Fiorentina, a été l'un des premiers à réagir à l'affaire, écrivant sur ses comptes de réseaux sociaux : « Bon... parlons-en. Alors, combien de titres de Premier League ai-je gagnés ? ».

L'ironie de Ferdinand

Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United et l'une des légendes du club, a adopté la même approche, écrivant sur « X » pour réclamer l'ajout d'un nouveau titre à son palmarès : « Une médaille de Premier League de plus à ajouter à l'armoire ».

Ferdinand ne s'est pas arrêté là, réclamant également l'attribution d'une médaille à José Mourinho, et une autre à Ole Gunnar Solskjaer, tout en publiant une image conçue par intelligence artificielle où il apparaît portant 7 médailles.

Son tweet le plus marquant est venu lorsqu'il a réclamé l'attribution d'un titre supplémentaire à Ryan Giggs, écrivant : « Maintenant sérieusement... Ryan Giggs devrait posséder 14 titres de Premier League. Allez, la Premier League ! ».

Manchester United serait l'un des principaux clubs à pouvoir en bénéficier, si le retrait de titres à Manchester City était décidé, puisque deux titres pourraient lui être attribués : la Premier League 2011-2012 et 2017-2018.

Quant au titre de la saison 2013-2014, il pourrait revenir à Liverpool, ce qui a poussé l'Espagnol José Enrique, qui faisait partie de l'effectif des Reds cette saison-là, à ironiser sur le sujet à l'instar de Ferdinand et de De Gea, écrivant : « La voilà arrivée ! Merci la Premier League, et envoyez-moi vite la médaille aussi ».

La quatrième division !

La prise de position la plus tranchée est venue de Darren Bent, ancien attaquant de Tottenham, Sunderland, Ipswich et Aston Villa, qui a réclamé l'imposition d'une lourde sanction à Manchester City.

Bent a déclaré : « Si l'on regarde ce qui est arrivé à la Juventus, et si l'on regarde ce qui est arrivé aux Rangers, de combien de divisions ont-ils été rétrogradés ? 4 divisions ? ».

L'ancien joueur de l'Angleterre a ajouté, dans des propos accordés à la chaîne « talkSPORT » : « Ils doivent être rétrogradés. Il faut les faire descendre en League Two (quatrième division) et les sanctionner par une interdiction de recrutement de 5 ou 6 ans. Voilà la situation. Le Championship (deuxième division) ne suffit pas ».



