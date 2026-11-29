Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur d’Arsenal Jurrien Timber s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique arbitrale dimanche, lors du choc de Premier League face à Manchester City. Le Néerlandais a semblé tirer les cheveux de Jeremy Doku au cours d’un échange tendu en première période. Après examen de la VAR, les arbitres ont finalement estimé qu’il n’avait commis aucune faute grave.

Publicité

Neville réclame l’expulsion de Timber

L’Emirates Stadium a été le théâtre d’une vive polémique après une altercation loin du ballon entre Jurrien Timber et Jeremy Doku. Gary Neville a été l’un des premiers à réclamer une sanction contre le défenseur d’Arsenal. Alors que l’ailier de Manchester City tombait au sol, les ralentis laissaient penser que Timber lui avait peut-être saisi les cheveux. Malgré l’examen de la VAR, les arbitres n’ont pas recommandé de carton rouge pour le joueur d’Arsenal, une décision qui a laissé Neville incrédule au poste de commentateur.

« Il a manifestement attrapé une partie de ses cheveux et de son maillot, mais pourquoi Timber fait-il ça ? », s’est interrogé Neville sur Sky Sports pendant la retransmission. L’ancien capitaine de Manchester United n’a pas mâché ses mots au sujet des critères disciplinaires du football actuel : « Je pense que si vous tirez les cheveux de quelqu’un, vous devriez être expulsé. Je le pense sincèrement. »

La VAR laisse planer le doute à l’Emirates

L’absence d’expulsion s’expliquerait par le manque d’images concluantes à la disposition de l’équipe arbitrale au centre de Stockley Park. Si plusieurs angles de diffusion montraient la main de Timber tout près de la tête de Doku, les arbitres n’auraient pas trouvé d’image permettant de prouver avec certitude qu’il avait saisi les cheveux du joueur, et non simplement le col de son maillot. Ce doute a évité une expulsion précoce à Timber, au grand dam du banc de Manchester City et de ses supporters présents à l’extérieur.

L’incident a mis en lumière une subtilité des lois du jeu : selon les directives actualisées, une force excessive ou un acte de brutalité sont désormais nécessaires pour justifier un carton rouge dans ce type de situation. Faute d’image claire montrant ce que Timber avait saisi, l’arbitre John Brooks n’a pas été invité à revenir sur sa décision initiale. Le match s’est poursuivi à onze contre onze, mais la polémique sur la cohérence des interventions de la VAR a immédiatement repris parmi les consultants et les supporters.

Publicité Publicité

Keane met en cause la cohérence de l’arbitrage

L’ancien milieu de Manchester United Roy Keane s’est lui aussi exprimé sans détour sur l’incident, estimant que les critères appliqués à Arsenal semblaient différents de ceux observés ailleurs dans le championnat. Évoquant de récentes expulsions pour des gestes similaires, Keane a jugé que Timber avait eu de la chance de rester sur le terrain.

Related Topics

« Je pense que Jurrien Timber aurait dû être expulsé à ce moment-là », a déclaré Keane sur Sky Sports. Après avoir examiné les images, il a ajouté : « J’ai essayé de regarder sous tous les angles possibles et je vois toujours la main de Timber dans les cheveux de Doku. Et il ne se contente pas de tirer dessus avant de s’en tirer comme ça. Il le tire et le fait tomber. Doku va au sol parce qu’il sait qu’on lui a tiré les cheveux. Il ne tombe pas sans raison. »

Haaland et Havertz se répondent

Au-delà de cette polémique disciplinaire, le match a offert le football intense qu’attendaient les supporters de ces deux prétendants au titre. Erling Haaland a ouvert le score pour les visiteurs, mais Arsenal a répliqué par Kai Havertz, maintenant le suspense.

Publicité

À peine trois minutes après le début de la seconde période, Enzo Fernández a redonné l’avantage aux visiteurs d’un superbe but, sur une passe du jeune Ayoub Bouaddi.