Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a été sacré par le prix « Onze d'Or », décerné par le magazine français « Onze Mondial » sur la base d'un vote de ses lecteurs, après avoir récolté 48,2 % des voix, devançant le Portugais João Neves, deuxième avec 11,9 %, puis le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia avec 10,8 % et l'Espagnol Lamine Yamal avec 9,7 %.

Après avoir reçu ce prix, Mbappé s'est exprimé lors d'un entretien avec le magazine sur les étapes de sa carrière professionnelle, revenant sur une expérience qui s'étend sur plus d'une décennie dans le football au plus haut niveau. Il a également évoqué sa vision du succès et des critiques dont il fait l'objet, ainsi que les raisons de sa confiance en lui, affirmant que ce dont il est le plus fier n'est ni les buts ni les titres, mais le plaisir constant qu'il prend à ce sport.

L'attaquant du Real Madrid, qui rejoint la liste des lauréats du prix aux côtés de légendes telles que Diego Maradona, Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo, a déclaré : « Je pense que nous avons aussi joué pour rendre le public heureux. Savoir que l'on a su prendre plus de plaisir que n'importe qui d'autre, c'est toujours gratifiant. »

Lorsqu'on lui a demandé d'évaluer sa carrière jusqu'à présent, Mbappé lui a attribué la note de 10 sur 10, expliquant que la valeur de cette expérience ne tient pas aux seuls accomplissements, mais englobe aussi les moments difficiles.

Il a ajouté : « Je lui mets 10, parce qu'une carrière se vit dans tous ses détails, dans les bons comme dans les mauvais moments. La première chose dont je me souviens, ce ne sont pas les buts que j'ai marqués ou les titres que j'ai remportés, mais le fait que, durant toutes ces dix ou onze années, je ne me suis jamais ennuyé. Je n'ai jamais considéré ce que je vivais comme quelque chose d'ordinaire, je l'ai toujours vécu dans tous ses détails. »

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Pourquoi certains ne vous aiment-ils pas ?

Mbappé a évoqué la façon dont son rapport aux critiques a évolué au fil des années, expliquant qu'elles l'affectaient davantage au début de sa carrière, avant qu'il n'acquière la capacité de comprendre la diversité des réactions à son égard.

Il a déclaré : « Quand on est plus jeune, on se demande pourquoi certaines personnes ne nous aiment pas, et pourquoi on ne fait pas des choses qui les feraient nous aimer. On ne le comprend pas bien, et on n'arrive pas à prendre suffisamment de recul pour voir les choses sous un autre angle. »

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, en revanche, j'ai acquis ce recul, et je comprends qu'il y a des gens qui ne cherchent pas à analyser les choses, mais qui se comportent ainsi, tout simplement. Le plus important, c'est d'être fidèle à ses valeurs, et sur le chemin, on commet des erreurs. On ne peut pas toutes les éviter, et il faut accepter la possibilité de l'échec. »

Mbappé répond avec ironie à l'image du joueur parfait

L'attaquant français a par ailleurs rejeté l'image que certains pourraient dresser de lui comme celle d'un homme qui ne se trompe jamais, usant d'humour pour répondre à cette idée, avant d'affirmer que son apparition médiatique ne reflète pas nécessairement la vérité de sa personnalité.

Il a déclaré avec ironie : « Ceux qui pensent que je suis parfait ne regardent pas la télévision », avant d'ajouter : « J'ai prouvé maintes et maintes fois que je pouvais me tromper, et cela ne me dérange pas. Je pense que c'est une bonne chose. »

Mbappé a expliqué que le public ne peut pas connaître sa véritable personnalité uniquement à travers ses apparitions à l'écran, ajoutant : « Personne ne vous connaît vraiment à travers la télévision, et c'est pour cette raison que certaines analyses sont parfois totalement déconnectées de la réalité. »

Pourquoi Mbappé insiste-t-il sur le fait qu'il est le meilleur au monde ?

La star du Real Madrid a abordé les réactions suscitées par ses récentes déclarations sur le fait d'être le meilleur joueur du monde, expliquant que sa confiance en lui est liée à son état d'esprit et à son désir de réaliser des exploits, et n'est pas une simple tentative de susciter la polémique.

Mbappé a déclaré : « Je connais l'histoire et la culture de mon pays, et je sais donc ce que des déclarations de ce genre peuvent provoquer. Quand je dis cela, c'est parce que j'y crois, et parce que cela me motive. »

Il a ajouté : « Pour accomplir de grandes choses, on ne peut pas entrer en compétition en pensant que les autres sont capables d'être plus performants que soi. Cela revient à se restreindre et à se dresser une barrière. C'est ça, mon état d'esprit. »

J'ai vécu la vie que j'ai toujours voulue

Interrogé pour savoir s'il se sentait heureux, Mbappé a répondu avec clarté, estimant qu'il vit le rêve qui l'anime depuis l'enfance, malgré les défis et les changements que sa carrière professionnelle lui a imposés.

Il a déclaré : « Bien sûr, je suis un homme heureux. J'ai vécu la vie que j'ai toujours voulue. J'ai toujours voulu devenir footballeur, et bien sûr, cela nécessite de s'adapter aux circonstances, et il y a des événements imprévus, mais j'ai réalisé mon rêve. Que peut-on demander de plus ? »

Il a complété : « Dans la vie, il faut être heureux de ce que l'on a, et je suis très heureux de ce que je possède. J'espère pouvoir le conserver. »

Pour conclure, Mbappé est revenu sur sa vision du football lorsqu'il était enfant, expliquant que son expérience professionnelle a changé sa compréhension du jeu, mais qu'il a tenu à préserver l'élément le plus important qui l'y a lié depuis le début : le plaisir de le pratiquer.

Il a déclaré : « Bien sûr, je n'ai pas la même vision que celle que j'avais lorsque j'étais enfant, et heureusement, car si je l'avais conservée, j'aurais été bien trop naïf. »

Mais il a insisté sur le fait que ce à quoi il n'a pas renoncé, c'est « la joie et la passion de jouer », estimant que les défis et les aspects négatifs du monde du football n'ont pas réussi à lui arracher ce sentiment.

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