Le Portugais Cristiano Ronaldo a remporté le prix « BOAT » lancé par l'Union européenne de football et le magazine « France Football », destiné à désigner le meilleur joueur de l'histoire parmi les lauréats du Ballon d'Or, devançant son rival argentin Lionel Messi ainsi que plusieurs légendes du jeu.

Selon le site officiel du Ballon d'Or, le sacre de Ronaldo est dû à l'édition qu'il a remportée en 2008, alors qu'il évoluait sous les couleurs de Manchester United, ajoutant ainsi une nouvelle distinction à sa riche carrière, après être arrivé en tête du vote du public mené via le site internet du Ballon d'Or, moyennant des frais d'un euro par vote.

Messi, huit fois Ballon d'Or, a pris la deuxième place avec l'édition 2012, tandis que Ronaldo s'est également classé troisième pour son sacre de 2017, lors d'un vote clôturé dans la nuit de mardi à mercredi.





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Ronaldo et Messi en tête de la course aux légendes

L'UEFA et France Football ont permis au public de choisir le lauréat du prix « BOAT », abréviation de l'expression « le meilleur de tous les temps », parmi dix joueurs ayant chacun remporté le Ballon d'Or au moins deux fois.

La liste comprenait Ronaldo, vainqueur du prix à cinq reprises, et Messi, détenteur de huit titres, aux côtés du Néerlandais Marco van Basten et du Français Michel Platini, avec trois titres chacun, ainsi que du Néerlandais Johan Cruyff, avec trois Ballons d'Or.

La liste comprenait également le Brésilien Ronaldo, l'Allemand Franz Beckenbauer, l'Anglais Kevin Keegan, l'Argentin Alfredo Di Stéfano et l'Allemand Karl-Heinz Rummenigge, chacun ayant remporté le prix à deux reprises.

Le premier Ballon d'Or : le début du parcours de Ronaldo

Ronaldo a décroché le premier Ballon d'Or de sa carrière en 2008, devançant Messi et l'Espagnol Fernando Torres, durant sa période de gloire avec Manchester United.

Par la suite, la star portugaise a ajouté quatre autres Ballons d'Or à son palmarès, en 2013, 2014, 2016 et 2017, tous remportés durant son passage au Real Madrid.

Quant au mode de vote du prix « BOAT », il exigeait le paiement d'un euro pour participer, les votants étant par ailleurs engagés dans un tirage au sort portant sur deux billets pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or 2027.

À noter que Harry Kane, star du Bayern Munich et de la sélection anglaise, a été sacré lauréat du Ballon d'Or du meilleur joueur du monde en 2026, et a reçu son trophée lors de la cérémonie organisée avant-hier, lundi, à Londres.