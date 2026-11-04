Au lendemain de la superbe prestation offerte par le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Villarreal, hier soir mardi, en Ligue des champions (0-6), les médias européens se sont inclinés devant la supériorité de l'équipe de Luis Enrique, qui a écrasé le sous-marin jaune devant son public.

Selon la chaîne « RMC » française, jamais une équipe n'avait marqué 4 buts aussi rapidement dans l'histoire de la Ligue des champions. Et comme au début de sa campagne, le Paris Saint-Germain a laissé une forte impression ce mardi soir.

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Face à un adversaire terrorisé et désorganisé, le double champion d'Europe a plié la rencontre en moins de 17 minutes, après les buts de João Neves, Désiré Doué et Senny Mayulu, avant que Fabián Ruiz n'ajoute un doublé et que le jeune Davíd Pacho, âgé de 17 ans, ne se joigne à la fête. Cela a suffi pour éblouir la presse européenne.

« Le Paris Saint-Germain détruit La Cerámica », a ainsi titré le journal « Marca », en référence à l'antre de Villarreal, avant de comparer le club français à une légende de la boxe : « Dans le plus pur style de Mike Tyson. Sortir du coin face à un adversaire terrorisé dont les jambes tremblent. Un coup, puis un autre, et encore un autre, au sol et c'en est fini. »

Et le quotidien espagnol d'ajouter : « Jamais un match de football n'avait autant ressemblé à un combat du légendaire boxeur américain. Le Paris Saint-Germain a écrasé Villarreal en un clin d'œil, tandis que les hôtes imploraient la pitié à chaque attaque. »

« Le Paris Saint-Germain, tyrannique », a affirmé le journal « As », qui a salué le feu d'artifice parisien, tout en soulignant les lacunes inquiétantes de Villarreal.

Le quotidien madrilène a écrit : « Un véritable séisme a réduit La Cerámica en poussière en seulement 17 minutes et 35 secondes. Le bruit des filets à chaque but du Paris Saint-Germain a été un coup dur porté à la fierté des supporters de Villarreal. »

En Catalogne, le journal « Mundo Deportivo » a mis en avant la puissance affichée par les coéquipiers de Vitinha, en déclarant : « Le Paris Saint-Germain a écrasé un Villarreal paniqué grâce à un début de match irrésistible, confirmant qu'il est le grand favori pour défendre son titre. »

« Quel chef-d'œuvre de Fabián Ruiz ! »

En Angleterre, la radiodiffusion britannique « BBC » a résumé la scène en ces termes : « Le Paris Saint-Germain poursuit son parcours époustouflant en Ligue des champions. »

Elle a relevé que « certains supporters espagnols ont quitté le stade avant même la vingtième minute ».

Le journal « La Gazzetta dello Sport » a également félicité Fabián Ruiz, désigné homme du match, pour son doublé, et a particulièrement salué son deuxième but, rappelant que le milieu de terrain espagnol, champion du monde 2026, avait auparavant évolué à Naples avant son transfert à Paris.

Le quotidien italien a écrit : « Quel chef-d'œuvre de Fabián Ruiz ! L'ancien milieu de terrain de Naples brille lors d'un match contre Villarreal en inscrivant un magnifique doublé. »

Au Portugal, le journal « A Bola » s'est incliné devant le Paris Saint-Germain, saluant la performance de João Neves et Vitinha, « qui ont brillé dans l'humiliation de Villarreal », et ce sous les yeux du sélectionneur de leur équipe nationale Jorge Jesus, qui a suivi le match depuis les tribunes.