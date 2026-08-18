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imago-sport-1062043450.jpgUkrinform

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Il défie ses supporters pour son entraîneur : Al Ahly boucle sa septième recrue estivale

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Le Raqi s'attache les services d'un nouveau joueur

Le club saoudien d'Al-Ahli a finalisé sa septième recrue lors de l'actuelle période des transferts estivale, malgré le refus des supporters de voir cette opération aboutir.

Le journal saoudien Okaz a indiqué qu'Al-Ahli s'est entendu avec le club ukrainien du Chakhtar Donetsk pour recruter définitivement son milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko lors du mercato estival en cours.

Le journal a précisé que le joueur ukrainien rejoindra « le Raffiné » pour 8 millions d'euros, et qu'il signera un contrat de 3 saisons, avec la possibilité d'une prolongation pour une quatrième saison.

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Âgé de 25 ans, il sera le remplaçant du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, qui a quitté Al-Ahli à l'issue de son contrat à la fin de la saison dernière.

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Bondarenko rejoindra Al-Ahli à la demande de son entraîneur néerlandais Marino Pušić, qui l'avait déjà dirigé au Chakhtar Donetsk.

Cela intervient malgré la grande colère des supporters qui a accompagné l'apparition des informations sur le recrutement par Al-Ahli du milieu de terrain ukrainien, alors que les supporters souhaitaient l'arrivée d'un joueur plus fort.

À noter que Bondarenko sera la septième recrue finalisée par Al-Ahli lors du mercato estival, après le Portugais Francisco Trincão, l'Arménien Edouard Spertsyan, le Gambien Aboubakar Sidi Kanté, Naif Massoud, Michaal Al-Mutairi et Abdullah Radif.

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