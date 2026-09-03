Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a affirmé son soutien ferme à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale (FIFA), malgré les vives critiques adressées à ce dernier au sujet de son projet controversé portant sur la commercialisation de droits liés à la Coupe du monde.

Infantino s'est retrouvé sous forte pression après un projet inabouti, relatif à la vente de parts des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, sur fond de désaccords croissants avec l'Union européenne de football (UEFA).

Mais Eto'o, l'ancienne légende du Barça, a déclaré dans des propos accordés au journal français « L'Équipe » qu'il voyait dans les politiques d'Infantino une véritable opportunité pour le football africain de connaître davantage de développement.

Eto'o a expliqué : « Nous vendons déjà le football. Qui finance le football ? Ce sont les entreprises qui achètent des espaces de communication et de publicité. Et qui possède ces entreprises ? L'Europe aussi regarde ses intérêts sous la pression des clubs. »

Il a ajouté : « Pourquoi nous juge-t-on lorsque nous cherchons, nous aussi, à protéger nos intérêts ? Aujourd'hui, le président Infantino offre aux Africains la possibilité de rêver au développement du football. »

Le président de la Fédération camerounaise a évoqué ce qu'il a qualifié de rôle d'Infantino dans le développement des infrastructures du football africain, précisant : « Il a contribué à l'amélioration du football africain. Vous n'auriez pas vu autant de sièges de fédérations qui ont été construits. »

De grands défis pour les fédérations africaines

Eto'o a parlé du désaccord existant entre l'UEFA et la FIFA, affirmant que la réalité des fédérations africaines diffère beaucoup de celle de leurs homologues européennes.

Il a déclaré : « L'UEFA est une fédération importante pour la FIFA et contribue beaucoup au football, mais elle ne doit pas être considérée comme la seule fédération ni la plus importante. C'est un débat partial. »

Il a ajouté : « Les gens ne mesurent pas l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les présidents de fédérations en Afrique. Pensez-vous que nous puissions pratiquer le football sans les gouvernements ? Il existe des fédérations qui dépendent à 95, voire 100 %, de l'argent des États, lesquels font eux-mêmes face à de grands défis. »

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« Si nous avions eu 20 millions, nous aurions eu Mbappé et Tchouaméni »

Eto'o a mis en lumière les importants écarts financiers dont souffrent les fédérations africaines, affirmant que la faiblesse des ressources se répercute directement sur le développement des talents et des infrastructures.

Il a déclaré : « Nous ne pourrons jamais avoir la même vision des choses. Quand vous voyez certaines fédérations dont le budget ne dépasse pas 150 000 euros, comment peuvent-elles rivaliser avec les grands pays ? »

Il a ajouté : « Personne ne se demande comment certains présidents de fédérations africaines parviennent à organiser le football dans leur pays. Et lorsqu'il y a un exode des talents, on nous adresse des critiques. »

Il a poursuivi : « Si nous avions eu au Cameroun un budget compris entre 20 et 40 millions de dollars par an, il est certain que nous aurions eu Mbappé, Tchouaméni et d'autres. Et nous aurions organisé notre football de meilleure façon. »

Il convient de rappeler que Mbappé et Tchouaméni ont des origines camerounaises, mais que le duo a choisi de représenter l'équipe de France.

Eto'o a insisté sur le fait que les conditions que connaît le continent africain rendent difficile la comparaison entre les présidents de ses fédérations et leurs homologues en Europe, ajoutant : « Comment voulez-vous que je pense de la même manière qu'un président de fédération européenne ? »

Il a précisé : « Il y a des jeunes qui parcourent 20 kilomètres simplement parce qu'ils rêvent de devenir footballeurs, faute d'un terrain à proximité de leur domicile. Combien y a-t-il de terrains à Paris ? »

Eto'o a conclu ses propos en défendant de nouveau les initiatives d'Infantino, déclarant : « Pourquoi devrions-nous, nous les Africains, nous interdire de rêver et de construire nos pays de cette manière ? Et cela passe par des initiatives comme celle du président Infantino. »