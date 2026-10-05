Il y a seulement dix jours, le Portugais lançait dans le podcast « Bet It Drives » un avertissement clair au sujet des activités de loisirs douteuses de ses joueurs. Mourinho a précisé : « Malheureusement, un footballeur ne peut pas faire de vélo. Même s’il le fait dans le dos du club. Son contrat m’est égal, je fais attention au sérieux avec lequel le joueur prend son travail. Si tu chutes, tu peux manquer trois matches ou, pire encore, te casser une jambe. Ou peut-être que tu n’auras qu’une contusion, mais cette contusion t’empêche d’être en pleine forme. »

Le fait que ce soit justement la superstar française qui ait ignoré cet appel avec sa vidéo postée dimanche après-midi ajoute encore à la polémique. Mourinho est en effet considéré comme un partisan d’une discipline stricte et n’a jamais hésité, au cours de sa carrière, à s’attaquer à de grands noms. Dès son premier passage au Bernabeu, il s’était déjà heurté à des personnalités affirmées et avait notamment rétrogradé l’icône du club Iker Casillas.

Combien de buts Kylian Mbappe a-t-il inscrits jusqu’ici pour le Real Madrid lors de la saison 2026/27 ?

Le paysage médiatique espagnol a lui aussi réagi avec incompréhension à l’initiative de l’attaquant. Le journaliste Antonio Romero a par exemple évalué l’affaire de manière assez critique sur Cadena SER : « Mbappe apprécie d’être l’attaquant vedette du Real Madrid, mais il pense aussi qu’il peut faire ce qu’il veut. Quelqu’un devrait lui dire : ce n’est pas le Mbappe FC, c’est le Real Madrid. »

Sur le plan sportif, on ne sait pas encore comment la suite va se dérouler pour Mbappe. L’attaquant, qui a bien lancé sa nouvelle saison 2026/27 avec huit buts lors de ses huit premiers matches officiels, n’a contracté « que » une distension de la capsule postérieure de l’articulation du genou gauche lors de la victoire 1-0 de la France en Turquie en Ligue des nations et devrait éviter une absence trop longue. La durée de l’absence de Mbappe n’a toutefois pas été communiquée par le Real.