Lise Klaveness, présidente de la Fédération norvégienne de football, a annoncé jeudi qu'elle allait déposer une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de football (FIFA), sur fond de l'affaire de l'attaquant américain Folarin Balogun.

Klaveness a révélé que le président américain Donald Trump avait pris contact par téléphone avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la dernière Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, pour lui demander d'annuler la sanction de suspension infligée à Balogun après un carton rouge reçu lors d'un match.

Klaveness a expliqué que la FIFA avait effectivement décidé de lever la suspension du joueur, tandis qu'Infantino a nié tout lien entre cette décision et l'appel de Trump. Bien que la plupart des analystes s'accordent à considérer que la décision d'expulsion était sévère, la controverse suscitée par l'incident a dominé le déroulement de la seconde moitié du tournoi.

Dans un entretien avec le journal britannique « The Times », Klaveness a vivement critiqué les responsables de la FIFA, les accusant d'avoir tenté d'étouffer l'affaire, et a appelé Infantino à reconnaître que la décision de lever la suspension de Balogun était une erreur.

Klaveness est connue pour ses prises de position régulièrement critiques à l'égard de la FIFA et de son président Infantino, qui jouit d'une large popularité en dehors du continent européen, en particulier après sa décision d'élargir la Coupe du monde masculine à 48 sélections, ce qui renforce ses chances de remporter un nouveau mandat l'an prochain à la tête de l'instance dirigeante du football mondial.