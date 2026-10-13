Selon un article de Sky, un transfert de Schade cet hiver est en principe envisageable, mais Brentford aurait fixé des conditions claires. Le montant de son transfert dépasserait ainsi 70 millions d’euros en janvier.

Les prétendants ne manqueraient pas pour l’international allemand. Plusieurs clubs étudieraient actuellement son profil de près, selon Sky, tandis que des approches de Liverpool avaient été rapportées fin septembre. Arsenal, Chelsea et Tottenham auraient eux aussi Schade dans leur viseur.

La possibilité d’un départ dès cet hiver pour le joueur de 24 ans, sous contrat avec Brentford jusqu’en 2028, dépendrait simplement de la volonté de l’un des clubs intéressés de satisfaire aux exigences financières élevées de Brentford. Arrivé en Angleterre en 2023 en provenance du SC Fribourg, Schade a bien entamé la saison en cours, avec déjà trois buts lors de ses six premiers matches de Premier League. Avec Brentford, il est encore invaincu en 2026-2027 (deux victoires, quatre matches nuls) et occupe actuellement la quatrième place du classement.

Kevin Schade titulaire lors des deux derniers matches de l’équipe d’Allemagne

Schade, qui avait fait ses débuts avec l’équipe d’Allemagne en mars 2023, avait récemment été retenu dans la première partie du groupe convoqué pour les premiers matches internationaux sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. Le joueur de Brentford a débuté sur l’aile gauche aussi bien lors du match nul 1-1 aux Pays-Bas que de la défaite 0-1 contre la Grèce. Il s’agissait de ses sixième et septième sélections. Il n’a toutefois pas vraiment convaincu.

Getty Images

Si Schade venait effectivement à partir pour plus de 70 millions d’euros, il pourrait, selon le montant exact, battre le record de vente de Brentford. Bryan Mbeumo détient jusqu’ici ce record pour le club anglais de première division : le joueur offensif avait rejoint Manchester United en 2025 contre une indemnité de transfert de 75 millions d’euros.

Brentford avait versé au total 26 millions d’euros à Fribourg pour recruter Schade en 2023. Né à Potsdam, il a disputé 120 matches avec Brentford en près de quatre ans, inscrivant 25 buts.