Les Magpies sont toujours à la recherche d’un renfort offensif dans la dernière ligne droite de la période des transferts. Comme les négociations avec le LOSC Lille pour un transfert de la cible prioritaire Matias Fernandez-Pardo stagnent en raison de visions très éloignées concernant l’indemnité de transfert, El Khannouss serait « dans le viseur » des Anglais, dit-on.

Ils auraient déjà observé l’international marocain mondialiste il y a quelques semaines et estimeraient qu’El Khannouss correspond « parfaitement au profil recherché » par le nouvel entraîneur principal Matthias Jaissle.

Au VfB, on connaît les ventes coûteuses de joueurs offensifs à Newcastle en fin de période de transferts depuis l’été 2025 : à l’époque, Nick Woltemade avait rejoint l’Angleterre pour 75 millions d’euros. El Khannouss est arrivé un jour plus tard en remplacement, sous la forme d’un prêt en provenance de Leicester City, avant d’être recruté définitivement fin mai pour une indemnité de transfert de 15 millions d’euros. À Newcastle, on apprécierait chez le joueur de 22 ans le fait qu’il ait déjà accumulé de l’expérience en Premier League.

Le contrat d’El Khannouss court encore jusqu’en 2030 et le joueur ne serait « pas opposé » à un retour en Angleterre. Des rumeurs autour d’un possible transfert pour la nouvelle saison ont circulé tout au long de l’été. Ainsi, Bild écrivait en juin qu’El Khannouss voulait profiter de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour se mettre en vitrine auprès de possibles nouveaux employeurs. En outre, il a changé d’agence de conseil.

Peu après, kicker indiquait qu’El Khannouss était frustré et impatient en raison d’un temps de jeu en baisse à Stuttgart. Alors qu’au début de la saison passée, sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß, il faisait encore partie des titulaires habituels et figurait régulièrement dans le onze de départ, ses apparitions sont devenues de moins en moins nombreuses et surtout de plus en plus courtes au fil de la saison.

Après la Coupe d’Afrique des nations, qu’El Khannouss avait d’abord perdue avec le Maroc contre le Sénégal avant d’être finalement sacré vainqueur sur tapis vert par la suite, Hoeneß ne l’a souvent plus utilisé que comme joker : l’attaquant polyvalent est devenu un cadre à temps partiel.

Rumeur Galatasaray autour de Bilal El Khannouss

Un point de crispation aurait été, dans cette optique, la finale de Coupe d’Allemagne perdue contre le Bayern Munich en mai (0-3). Ce jour-là, El Khannouss n’était entré à la place de Chris Führich qu’à la 78e minute. Peu après, le 2-0 quasi décisif des Munichois est tombé, et l’entrant n’a plus pu inverser la tendance.

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Il n’y a toutefois pas eu ensuite de rumeurs de transfert particulièrement brûlantes. Le champion de Turquie Galatasaray aurait cependant été intéressé par lui entre-temps.

Lors de sa première saison au VfB, El Khannouss a disputé 41 matches officiels toutes compétitions confondues, inscrivant neuf buts et délivrant sept passes décisives. Lors du succès 4-0 en Coupe d’Allemagne le week-end dernier contre Hansa Rostock, El Khannouss est resté 22 minutes sur le terrain.