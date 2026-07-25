Il conclura plus d'un transfert : de nouveaux fonds ramènent Al-Ittihad sur le marché estival

Le club d'Al-Ittihad est proche d'un retour en force sur le marché des transferts estival actuel, après avoir reçu un nouveau soutien au cours des dernières heures.

Le journaliste saoudien Ahmed Al-Ajlan a déclaré, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site X, que les caisses d'Al-Ittihad avaient bénéficié d'un soutien financier, affirmant que le club conclurait plus d'une transaction avant la nouvelle saison.

Le nom d'Al-Ittihad avait déjà été associé au recrutement de plusieurs joueurs, mais le club n'est parvenu à en enrôler aucun jusqu'à présent, en raison des moyens financiers limités dont il dispose.

« Al-Amid » souhaite recruter des joueurs au milieu de terrain, où il négocie avec les Égyptiens Imam Ashour et Marwan Attia, les Marocains Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat, et les Nigérians Raphael Onyedika et Wilfred Ndidi.

Le club saoudien a perdu son milieu de terrain brésilien Fabinho, qui a quitté l'équipe après l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière. Les informations évoquent également un possible départ d'autres stars, à l'image du Marocain Youssef En-Nesyri et de l'Algérien Houssem Aouar.

Al-Ittihad cherche à redresser la barre la saison prochaine, après avoir perdu tous les titres la saison dernière : le club a terminé cinquième du championnat saoudien, a été éliminé de la Ligue des champions d'Asie Elite en quart de finale, et de la Coupe du Roi ainsi que de la Supercoupe en demi-finale.

À noter que le premier match officiel de l'équipe saoudienne lors de la nouvelle saison se disputera face au club émirati d'Al-Jazira, dans le barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie Elite, le 11 août prochain.