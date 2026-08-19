Selon un reportage de Bild, l’entraîneur de l’Eintracht, Adi Hütter, n’hésiterait pas si la possibilité d’un transfert de Kehrer se présentait. Le nouveau, ancien coach de la SGE estime beaucoup le joueur de 29 ans, qu’il avait fait venir en 2024 de West Ham United à l’AS Monaco, pensionnaire de première division française, durant son passage sur le Rocher.

À Monaco, Kehrer est encore sous contrat jusqu’en 2028 et il est toujours titulaire depuis son arrivée il y a deux ans et demi. Dans les médias français, un départ du défenseur cet été est néanmoins jugé possible. Resterait alors à savoir, souligne Bild, si Francfort aurait les moyens financiers d’assumer une arrivée de Kehrer.

Sportivement, l’Allemand correspondrait en tout cas bien à la recherche d’un défenseur central de l’Eintracht, qui a un besoin urgent d’un renfort expérimenté et immédiatement opérationnel dans l’axe, avec un niveau confirmé de Bundesliga. Kehrer peut assurément l’apporter et dispose en outre d’une riche expérience internationale. En 2018, il avait quitté le FC Schalke 04 pour le Paris Saint-Germain ; après quatre années dans la capitale française, il avait ensuite connu un intermède d’un an et demi à West Ham. Depuis le début de l’année 2024, Kehrer joue désormais un bon rôle à Monaco.

Un transfert à l’Eintracht Francfort ? Thilo Kehrer a autrefois été un titulaire en équipe d’Allemagne

Cela n’a toutefois pas suffi récemment pour retrouver l’équipe nationale allemande. En juin 2025, il avait été convoqué pour la dernière fois jusqu’alors avec la Mannschaft, après être déjà resté à l’écart pendant deux ans auparavant. Sous les ordres de l’ancien sélectionneur Hansi Flick, Kehrer s’était autrefois imposé comme un espoir de la sélection, enchaînant un temps dix titularisations consécutives et intégrant le groupe pour la Coupe du monde 2022, durant laquelle il avait également disputé le deuxième match de groupe face à l’Espagne (1-1).

Durant cette période, Kehrer, qui compte 28 sélections au total, a aussi profité de sa polyvalence. Il peut en effet évoluer non seulement comme défenseur central, mais aussi aux deux postes de latéral.

Getty Images

À Francfort, les appels à des renforts, et tout particulièrement en défense, se sont intensifiés après la claque reçue lors du match amical sur le terrain du Brentford FC le week-end dernier. Battus 7-0 en Angleterre, les Hessois y ont surtout affiché d’énormes faiblesses défensives.

L’Eintracht Francfort aurait aussi Diogo Leite à l’œil

Le gardien Kaua Santos serait lui aussi remis en question après une prestation décevante, les spéculations autour d’une signature du gardien encore à Fribourg, Noah Atubolu, pourraient reprendre de plus belle. Un retour de Lukas Hradecky, actuellement lui aussi à l’AS Monaco comme Kehrer, serait également un sujet.

Outre Kehrer, Francfort aurait selon Bild quelques autres défenseurs centraux dans le viseur. Ko Itakura figurait ainsi sur la liste, mais le Japonais viserait apparemment un retour de l’Ajax Amsterdam au Borussia Mönchengladbach. Avec Diogo Leite, les dirigeants de l’Eintracht autour du directeur sportif Markus Krösche envisageraient un autre visage bien connu de Bundesliga. Le Portugais a quitté l’Union Berlin à l’expiration de son contrat après quatre ans et serait disponible sans indemnité de transfert. Leite veut rejoindre un club plus ambitieux, mais n’a pas encore trouvé le bon.

Francfort disputera vendredi son premier match officiel de la nouvelle saison, lorsqu’il se rendra chez le pensionnaire d’Oberliga SC St. Tönis au 1er tour de la Coupe d’Allemagne. Huit jours plus tard, les choses sérieuses reprendront en Bundesliga, avec un déplacement de l’Eintracht sur la pelouse de l’Union Berlin pour l’ouverture.



