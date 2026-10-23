Les joueurs du Barça comptent bien faire la différence lors du Clasico face au Real Madrid, dimanche prochain, et porter leur avance à 9 points en tête du classement en cas de victoire, dans une rencontre qui revêt une grande importance pour le club catalan, lequel cherche à saisir l'occasion de renforcer sa position face à son rival historique.

Rodri, milieu de terrain du Barça, s'est exprimé dans des déclarations au réseau « DAZN » au sujet de la rencontre à venir, qui sera son premier Clasico depuis près de 7 ans, puisque sa dernière apparition face au Real Madrid remonte à la saison 2018-2019, lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'Atlético Madrid.

Rodri a évoqué José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, louant sa forte personnalité et son approche tactique, tout en soulignant la différence entre sa philosophie et le style adopté par le Barça.

Le milieu de terrain a déclaré : « Nous savons que c'est un entraîneur doté d'une grande personnalité. C'est quelqu'un de très déterminé, avec une philosophie très claire. Il élève toujours le niveau de la concurrence au sein de son équipe, et il a un style différent du nôtre. »

Rodri a affirmé que le Barça s'attend à une rencontre difficile face au Real Madrid, qui abordera le match avec l'ambition de s'imposer et de répondre à ses derniers résultats en Clasico, notant que le club madrilène n'a remporté que deux des 7 dernières confrontations entre les deux rivaux, ce qui lui donne une motivation supplémentaire avant le rendez-vous de dimanche.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Il a ajouté : « Nous nous attendons à ce que le Real Madrid donne tout ce qu'il a. Il a gagné deux des 7 derniers Clasicos, et il cherchera à prendre sa revanche. »

Le joueur du Barça n'a pas ignoré le récent faux pas de son équipe face au Paris Saint-Germain, mais il a insisté sur le fait que cela n'affectera pas les ambitions de l'équipe ni sa volonté de continuer à accumuler les succès, assurant que les joueurs conservent leur mentalité de compétiteurs avant la rencontre à venir.

Rodri a conclu ses déclarations en soulignant que la motivation reste intacte au sein du club catalan : « Nous arrivons après ce faux pas à Paris, mais nous gardons la mentalité et l'envie de continuer à réaliser de grandes choses. »