Wayne Rooney, l’ancienne star de Manchester United, a vivement critiqué l’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, après la défaite 2-1 face à l’Argentine, mercredi dernier, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Selon lui, les choix défensifs de Tuchel « cherchaient les ennuis ».

Les « Three Lions » menaient jusqu’à la 85^e minute, avant de s’effondrer en fin de match et de s’incliner 2-1.

Anthony Gordon avait ouvert le score à la 55e minute, mais Tuchel a ensuite cherché à verrouiller le score en renforçant son dispositif défensif.

Le sélectionneur anglais a fait entrer Ezri Konsa à la place de Gordon à la 72e minute, puis a immédiatement appelé Dan Burn et Nico O’Reilly pour remplacer Reece James et Declan Rice, tous deux blessés.

Interrogé sur ces choix, Rooney a confié au journal « The Sun » : « Nous étions bien positionnés et, soudain, nous ne savions plus quoi faire. »

Il a poursuivi : « Nous avons reculé et les avons laissés nous mettre la pression. Ils nous ont mis sous pression et l’équipe s’est effondrée. Dès qu’ils ont marqué le premier but, il était inévitable qu’ils marquent le deuxième. »

Il a ajouté : « Quand on mène au score, il faut conserver son avance. On mène d’un but, puis on recule, on effectue des changements et on joue avec cinq ou six défenseurs. Si on laisse Messi et l’Argentine nous attaquer, on s’attire des ennuis. »

Enzo Fernández a inscrit un superbe but de loin à la 85e minute, tandis que Lautaro Martínez a scellé le score d’une tête à la 92e minute.

Tuchel a ensuite lancé Ivan Toney et Marcus Rashford à la 96^e minute, trop tard pour inverser la tendance.

Rooney a ajouté : « Ces supporters ont dépensé beaucoup d’argent pour être ici. J’attendais mieux de ce match. L’Argentine est championne du monde. Nous savions que cela ferait la différence. »

Il a conclu : « Nos changements n’ont pas eu l’effet escompté. Nous sommes très déçus. Parfois, il faut un peu de chance pour remporter ce genre de tournois. »