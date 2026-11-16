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La victoire 5-0 n'a pas été qu'une simple surprise à Berlin. Le sélectionneur de l'Allemagne, Jürgen Klopp, avait laissé entrevoir ce scénario avant le coup d'envoi, dans une déclaration que la chaîne ARD lui a rappelée après le coup de sifflet final. Il a ainsi découvert que sa prédiction s'était réalisée à la lettre. La Mannschaft s'est largement imposée face aux Pays-Bas (5-0) lors de son dernier match international de l'année, s'assurant la première place du groupe 2 et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

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Après la rencontre, la chaîne ARD a reçu Klopp pour une interview télévisée, au cours de laquelle la présentatrice Esther Sedlaczek lui a rappelé une déclaration faite avant le match : « Dans le meilleur des cas, nous marquerons cinq buts », comme l'a rapporté le quotidien Bild après la rencontre. Visiblement surpris qu'on lui ressorte ces propos, Klopp a répondu par une question : « J'ai dit ça ? », avant que la chaîne ne lui diffuse un extrait de son interview d'avant-match, pour qu'il puisse vérifier ses paroles par lui-même.

Avant la rencontre, le technicien allemand avait formulé ce vœu : « Nous avons un bon pressentiment, mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Dans le scénario idéal, nous leur mettrons cinq buts, mais marquer un seul but sera déjà suffisamment difficile. » Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations aura lieu vendredi prochain, après que la Mannschaft a bouclé son année par une victoire historique face à son voisin néerlandais, obtenue d'une manière qui donnait presque à la prédiction de Klopp des airs de scénario écrit à l'avance.

« L'Allemagne n'a pas réglé tous ses problèmes »

Revenant sur le déroulement du match, Jürgen Klopp n'a pas caché son admiration pour la sélection allemande et ses joueurs, sans pour autant considérer cette victoire comme la preuve que l'équipe s'est débarrassée de tous ses problèmes.

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Au micro d'ARD après la rencontre, Klopp a confié être tombé amoureux de la sélection allemande dès sa prise de fonctions, malgré l'image qui entourait l'équipe auparavant : « Cet été, on avait l'impression que le nouveau sélectionneur aurait besoin de boire beaucoup pour pouvoir prendre du plaisir à regarder l'équipe d'Allemagne. Mais je suis arrivé là-bas et j'ai eu le coup de foudre dès le premier regard. »

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Et le technicien allemand d'ajouter : « Ce sont des footballeurs formidables, avec de vraies personnalités. Mais ce n'est pas ainsi qu'on les percevait de l'extérieur. » La Mannschaft avait quitté la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique dès les seizièmes de finale, après sa défaite face au Paraguay, ce qui avait entraîné le départ de l'ancien sélectionneur Julian Nagelsmann. Klopp a réussi à mener la sélection à la première place de son groupe et à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, avec la possibilité d'affronter l'Espagne, championne du monde, ou la Belgique.

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À propos de la suite, Klopp a déclaré : « J'ai vraiment hâte d'y être », tout en refusant de voir dans cette large victoire la preuve que tous les problèmes sont réglés : « Bien sûr, il serait absurde de croire que nous avons déjà résolu tous nos problèmes. »

Le sélectionneur a salué le niveau offensif de son équipe : « Si nous parvenons à libérer nos grands talents, jouer contre nous ne sera pas une partie de plaisir », soulignant que les joueurs eux-mêmes continuent de se surprendre par ce qu'ils produisent sur le terrain. Klopp a conclu en assurant que la sélection avait relevé son propre niveau d'exigence après cette prestation, ce qui fait peser une responsabilité supplémentaire sur les joueurs, appelés à maintenir ce niveau lors des prochaines échéances.

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