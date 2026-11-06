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Le FC Midtjylland, grand club danois, a subi une lourde défaite jeudi soir face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Conférence. L’ancien joueur du BVB Kjell Wätjen a vécu une soirée cauchemardesque : son expulsion a largement contribué à la débâcle (1-6).

Le joueur de l’équipe d’Allemagne des moins de 20 ans a reçu deux cartons jaunes en l’espace de huit minutes pour des fautes sur les joueurs de l’Ajax Tolu Arokodare et Abdellah Ouazane. Il a ainsi été expulsé à la 43e minute, alors que le score était encore de 1-1. En infériorité numérique, Midtjylland a été totalement dépassé après la pause à la MCH-Arena de Herning et a encaissé cinq autres buts.

L’entraîneur de Midtjylland, Mike Tullberg, a ensuite expliqué que Wätjen avait été très affecté par son erreur et s’était aussitôt excusé auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire : « Cela lui a fait très mal. Kjell avait les larmes aux yeux. »

Ni Tullberg ni le groupe n’ont toutefois accablé le milieu de terrain : « C’est un jeune homme et il surmontera ça. Les autres joueurs l’ont aussi pris dans leurs bras. Cela en dit long sur la cohésion de notre équipe. Kjell en tirera les leçons. » Wätjen sait « très bien qu’il a fait quelque chose de mal », mais ses coéquipiers sur le terrain « auraient aussi pu mieux l’aider », a ajouté l’ancien entraîneur de la réserve et entraîneur intérimaire du Borussia Dortmund.

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Tullberg a précisé que cette expulsion pour un deuxième carton jaune n’aurait toutefois aucune conséquence : « Nous sommes quand même en 2026. Il a commis une erreur et nous ne pouvons plus revenir en arrière. Je ne vais pas non plus lui infliger d’amende. C’était plutôt quelque chose qui se faisait à l’époque où j’étais encore joueur : on recevait alors des amendes pour des cartons jaunes stupides. Ce n’est plus de notre temps. »

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Kjell Wätjen a passé dix ans au BVB

Wätjen a été formé chez les jeunes du BVB de 2015 à 2025 et a un temps été considéré comme un immense talent. Ce droitier a remporté le Championnat d’Europe des moins de 17 ans avec l’équipe d’Allemagne en 2023.

À Dortmund, Wätjen a disputé quatre matches avec l’équipe première, mais n’a pas réussi à intégrer durablement le groupe professionnel. Son prêt en 2. Bundesliga chez le voisin de la Ruhr, le VfL Bochum, pendant la saison 2025/26, a lui aussi été en demi-teinte. Il a donc quitté définitivement le Borussia cet été. Tullberg, qui l’avait déjà accompagné dans sa progression, l’a fait venir chez le vainqueur de la Coupe du Danemark. Midtjylland a versé une indemnité de transfert de 2,5 millions d’euros, qui pourrait dépasser légèrement les trois millions d’euros grâce aux bonus. Wätjen a signé un contrat courant jusqu’en 2031.

Getty Images

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Jusqu’à jeudi soir, tout se passait plutôt bien pour Wätjen dans son nouveau club. Il a disputé 19 matches officiels et fait partie des joueurs clés de l’équipe. Il compte déjà trois buts et trois passes décisives, et a largement contribué à la première place de Midtjylland au classement de la 3F Superliga après 13 journées.