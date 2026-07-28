Lorsque Jürgen Klopp nommera en septembre son premier groupe en tant que sélectionneur, cela apportera une première réponse à de nombreuses questions passionnantes : à quel point le visage de l’équipe d’Allemagne va-t-il évoluer par rapport aux un peu plus de deux ans et demi passés sous Julian Nagelsmann, qui a démissionné après le fiasco du Mondial ? Quels joueurs ne seront provisoirement plus convoqués ? Quels éléments Klopp va-t-il intégrer et confier éventuellement à un rôle important dans la reconstruction de la vitrine du football allemand ?









Rocco Reitz aimerait beaucoup voir son nom apparaître dans la réponse à cette dernière question. « Je pense que l’objectif de chacun, c’est d’être un jour international. C’est aussi sur ma liste », a récemment déclaré Reitz lors de sa présentation officielle dans son nouveau club, le RB Leipzig. Et quand on considère désormais que le transfert du milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach vers le club saxon avait déjà été bouclé en mars, une chose devient vite claire : Klopp ne peut pas considérer Reitz d’un mauvais œil.

Car au moment du transfert de Reitz à Leipzig, rien ne laissait encore penser que Klopp deviendrait sélectionneur un peu plus de quatre mois plus tard. À cette époque, l’homme de 59 ans était encore Head of Global Soccer chez Red Bull et, dans cette fonction, il a justement joué un rôle déterminant pour attirer Reitz à RB. Le style de jeu intense du joueur de 24 ans, ses qualités de sprint et sa volonté passionnée de tout donner pour l’équipe impressionneraient fortement Klopp, selon les informations en provenance du club. Parce que Reitz correspond si bien, avec son football à plein régime, au style infatigable de Leipzig, le nouveau sélectionneur de la DFB l’a fait venir à Leipzig, et pour les mêmes raisons, il pourrait désormais l’avoir dans son viseur pour le cœur du milieu de terrain de la sélection.

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Une chose est claire : Klopp doit et peut mener une reconstruction au sein de l’équipe d’Allemagne. Le fait de le communiquer ainsi d’emblée à l’extérieur, d’accepter explicitement les revers et peut-être de considérer telle ou telle grande compétition comme une phase de transition, sans grandes annonces sur le titre, semble important pour le nouvel homme fort du football allemand. « Il y a du talent. Mais il faut créer un niveau d’attente avec lequel les joueurs peuvent composer », a souligné Klopp au sujet de l’avenir de la sélection allemande autour de la finale du Mondial, en tant que consultant sur MagentaTV. Il a indiqué lors de sa conférence de presse de présentation qu’il avait noté 57 joueurs de champ. Il n’a pas donné de noms.

Jürgen Klopp va-t-il miser sur Rocco Reitz dans la reconstruction de l’équipe d’Allemagne ?

Si l’on prend l’exemple de Reitz, cela signifie ceci : si Klopp l’apprécie manifestement beaucoup, puisqu’il l’a fait venir à Leipzig pour une indemnité de transfert de 20 millions d’euros, et s’il estime qu’il correspond au style de jeu extrêmement intense de ses équipes, alors il pourrait faire partie de ceux appelés à devenir une pièce du puzzle de la reconstruction. Condition essentielle pour cela : Reitz doit s’imposer à Leipzig, et bien gérer les circonstances parfois compliquées de son transfert.

À Mönchengladbach, dans son club de cœur, pour lequel il a déjà enfilé les crampons à l’âge de sept ans, il est notoirement en disgrâce parce qu’il est parti, justement, à RB. « Celui qui veut cela ici ne doit jamais être notre capitaine », pouvait-on lire sur une banderole dans le parcage des supporters des Fohlen lors du match à l’extérieur de Gladbach à Leipzig en avril, quelques semaines après l’annonce du transfert de Reitz. Au-delà de toute la romantique du football que contrarie un tel transfert, il faut saluer le fait qu’une bonne dose de confiance en soi est nécessaire pour franchir un tel pas. D’autant qu’un certain risque de chute augmente la pression : car si Reitz ne s’en sort pas à Leipzig, les moqueries de son ancienne terre d’attache seront assurées. Et lors de la première journée, le premier adversaire de sa nouvelle maison sera justement Gladbach.

S’ajoute à cela une autre variable : lorsque Reitz a été recruté au printemps, Ole Werner était encore sur le banc de RB. Dans quelle mesure le nouvel entraîneur principal Martin Demichelis est convaincu par l’ex-joueur de Gladbach, cela reste encore à voir. De manière générale, Reitz semble prédestiné au football de Leipzig avec son volume de course, sa qualité dans les duels, son agressivité sans ballon et sa simplicité dans le jeu avec ballon. Par son profil, il ressemble beaucoup à Xaver Schlager, parti entre-temps, qu’il est censé remplacer.

Comme Christoph Baumgartner devrait vraisemblablement être absent sur blessure jusqu’à la fin octobre, Reitz peut se mettre en évidence lors des premières semaines de la saison prochaine aux côtés de Nicolas Seiwald ou d’Assan Ouedraogo dans l’axe du milieu. À condition, bien sûr, d’être lui-même totalement apte. Une grave infection l’avait déjà mis hors jeu à la fin de la saison passée et l’a poursuivi avec ténacité au cours des deux derniers mois. « Je me sens bien, les indicateurs sont bons. Semaine après semaine, nous franchissons une étape supplémentaire », se montre optimiste Reitz, qui a toutefois dû commencer à RB par un programme individuel de remise à niveau.

Rocco Reitz sera-t-il international sous Jürgen Klopp ? La concurrence est rude

Sur le plan personnel, Reitz s’est fixé comme objectif de signer le plus de statistiques décisives possible, un aspect qui a trop manqué à son jeu, surtout lors des deux dernières années. Il prévoit aussi, bien sûr, d’envoyer un ou deux signaux à Klopp. En équipe d’Allemagne Espoirs, Reitz était devenu un point fixe lors des qualifications pour l’Euro 2025, et il a ensuite été un cadre absolu pendant le tournoi l’été dernier. Avec la sélection allemande, il a terminé vice-champion d’Europe, en livrant plusieurs performances énormes et en brillant surtout par sa capacité presque inépuisable à enchaîner les courses intenses et à labourer chaque mètre du terrain.

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Avant l’Euro 2024, Reitz avait déjà eu l’occasion, comme on le sait, de découvrir la sélection A, complétant temporairement les séances d’entraînement avec Brajan Gruda. Il avait fait bonne impression et figurait dans le groupe lors du match amical contre l’Ukraine (0-0) début juin 2024. Reitz attend toutefois toujours sa première sélection à ce jour, et cela devrait changer sous Klopp. Et même si le changement de sélectionneur joue en sa faveur, il faut aussi reconnaître que la concurrence au poste de numéro 6 et de numéro 8 est particulièrement importante.

Avec Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, Klopp pourrait aligner dans l’axe du milieu un duo qui fonctionne super bien au Bayern. En outre, Reitz devra aussi se mesurer à plusieurs autres joueurs de qualité déjà davantage établis à la DFB, comme Felix Nmecha (Borussia Dortmund), son nouveau coéquipier à Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern), Anton Stach (Leeds United) ou Angelo Stiller (VfB Stuttgart). À cela s’ajoutent de grands talents sans bagage comme Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) ou Noel Aseko (Eintracht Francfort), que Klopp pourrait explicitement ériger en piliers de l’avenir au moment du nouveau départ de la DFB.

Reitz entre naturellement aussi en ligne de compte, notamment en raison de son lien particulier avec Klopp. Le plus important sera de savoir avec quelle efficacité il pourra exprimer sur le terrain, dans son nouveau club, les qualités pour lesquelles le nouveau sélectionneur l’a fait venir au RB Leipzig il y a quelques mois. Quoi qu’il en soit, Reitz devrait faire partie des fameux 57.