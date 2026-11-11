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Selon un rapport de presse paru ce mercredi, le Barça a renouvelé son intérêt pour un jeune joueur néerlandais, en vue de l'enrôler lors du prochain mercato hivernal.

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Ruud Nijstad, le défenseur central du Twente, âgé de 18 ans, avait été associé au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, mais le joueur est finalement resté dans son club.

Selon le site "tribuna", le Barça a intensifié ses efforts pour établir son plan en vue du mercato hivernal de janvier prochain, le recrutement d'un jeune défenseur figurant parmi ses priorités.

Le directeur sportif, Deco, souhaite renforcer ce poste aux côtés de Pau Cubarsi, Gerard Martin et Andreas Christensen, tandis qu'Eric Garcia et Jules Koundé sont régulièrement utilisés au poste d'arrière droit par Hansi Flick.

Ruud Nijstad est revenu dans le viseur du Barça, le joueur néerlandais de 18 ans ayant déjà fait partie des intérêts du club l'été dernier, après avoir impressionné tout le monde par ses qualités physiques, son bon placement et sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière.

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Cela dit, le journal "Sport" rapporte que le Twente estime la valeur du joueur à environ 20 millions d'euros.

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Le contrat de Nijstad expire en juin 2029, et les contraintes financières auxquelles le Barça est confronté compliquent la tâche du club dans ce dossier.

Le club catalan surveille également des alternatives, parmi lesquelles Jorrel Hato, Castello Lukeba et Arthur Dias, tandis que le recrutement d'Alessandro Bastoni et Josko Gvardiol est considéré comme irréaliste pour le moment.

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Ruud Nijstad refuse l'offre du Barça

Maurice, le père de Ruud Nijstad, s'est exprimé publiquement sur les décisions qui ont dessiné l'avenir du joueur, dans un entretien publié par le journal néerlandais NRC, où il a commenté le maintien de son fils au Twente, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Il a déclaré : "C'était entièrement sa décision personnelle", le père du défenseur reprenant les mots que lui avait dits Ruud : "Je n'ai pas encore terminé ma mission ici. Je veux rendre la pareille aux personnes du Twente qui m'ont tant apporté".

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Le Barça, que le joueur considère comme le club de ses rêves, était l'un des clubs qui ont tenté de le recruter, et auparavant, l'Ajax, le PSV Eindhoven, le Feyenoord et la Juventus avaient également manifesté leur intérêt pour lui.

Ruud Nijstad est même allé jusqu'à visiter plusieurs clubs en compagnie de ses parents et de ses représentants, afin d'évaluer les options qui s'offraient à lui concernant son avenir.

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Des caractéristiques distinctives pour le jeune défenseur

Le père et son fils ont également parlé des caractéristiques dont dispose le jeune défenseur.

Ruud a déclaré à propos des duels physiques : "Ce n'est pas l'aspect où résident mes principaux points forts. J'entre rarement dans ce que mon père appelle les duels de coups de pied et les engagements physiques. C'était ce qui le distinguait le plus, lui".

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Maurice est d'accord avec cette évaluation, affirmant : "Ruud possède le talent de bien se placer, de sorte qu'il se retrouve rarement dans de telles situations. Et cette qualité, il ne l'a pas héritée de moi".

En revanche, le père a reconnu l'existence de similitudes entre eux dans la lecture du jeu et la capacité à diriger ses coéquipiers sur le terrain, ajoutant : "C'est précisément dans cet aspect que je vois quelque chose de moi en lui".

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Le défenseur avait auparavant avoué, lors de déclarations au journal Voetbal International, à quel point il était heureux de l'intérêt du Barça pour le recruter, déclarant : "C'est le plus grand club du monde. Quand un club de cette envergure veut te recruter, c'est quelque chose de formidable".

Il a également reconnu l'existence de contacts entre les deux clubs, mais a précisé que le Twente avait été catégorique dans sa position, et n'était pas disposé à faciliter son départ.