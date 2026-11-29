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L'entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a salué les qualités de James Maddison après la victoire nette de son équipe face à Sunderland au Stadium of Light, portée par le milieu de terrain. Malgré une première période qui a frustré le technicien italien, Tottenham a fini par trouver la faille et poursuit sa belle remontée au classement de Premier League.

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Le changement tactique au Stadium of Light

Si le score laisse penser que les visiteurs ont passé un après-midi tranquille, De Zerbi était loin d'être satisfait de l'entame de son équipe face à Sunderland, réduit à dix. Les locaux se sont retrouvés en infériorité numérique dès la 12e minute, lorsque Thomas Meunier a été directement expulsé pour un tacle appuyé sur Omar Marmoush. Malgré cet avantage numérique, De Zerbi a estimé que son équipe avait manqué de vitesse et de rigueur dans son organisation pour exploiter immédiatement les espaces dans la défense de Sunderland.

Revenant sur la prestation de ses joueurs, l'ancien entraîneur de Brighton n'a pas caché son mécontentement concernant le début de match. De Zerbi a déclaré : « Je n'ai pas aimé la première mi-temps, nous n'avons pas fait circuler le ballon à la bonne vitesse. Nous avons créé de la confusion sur le terrain parce que les ailiers jouaient trop à l'intérieur. Nous n'avons pas réussi à dédoubler sur les côtés comme sur notre premier but. »

Il a ajouté : « En seconde période, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Nous n'avons concédé aucune contre-attaque, nous n'avons pas souffert. Nous ne nous sommes pas créé énormément d'occasions, mais nous avons eu deux, trois, quatre occasions franches de marquer. »

Le coup de génie de Maddison et le mystère du but sur corner

Maddison a sans aucun doute été l'homme du match. Auteur d'un doublé, il a assuré les trois points à Tottenham. Son deuxième but a particulièrement fait parler : le ballon frappé directement depuis le corner a terminé sa course dans le coin opposé du but. Certains se sont demandé s'il avait voulu tirer ou si son centre avait fini au fond avec de la réussite. Pour De Zerbi, l'international anglais avait bel et bien eu l'audace de viser le but.

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Convaincu que ce geste était intentionnel, De Zerbi a confié aux journalistes : « Oui, je le pense. Ce n'est pas la première fois qu'il essaie. Je pense que Maddison a cette qualité. Ce n'est pas la première fois qu'il tente cette solution. Il y a une part de chance et une erreur du gardien, mais la qualité et la prise de décision de James ont joué un rôle tout aussi important. » Cette confiance a contribué à valoir à Maddison une note de 8,6 pour ce match , confirmant son statut de maître à jouer de cette équipe de Tottenham en pleine évolution sous la direction de son nouvel entraîneur.

La gestion de Maddison et la remontée de Tottenham

Cette victoire marque un redressement important pour le club du nord de Londres, qui a désormais remporté cinq de ses six derniers matches toutes compétitions confondues. De Zerbi a attribué cette série au travail collectif des dirigeants et de l'effectif : « Nous travaillons bien au sein du club, à commencer par le propriétaire. Ils ont très bien travaillé lors du dernier mercato, tout comme les joueurs, qui travaillent très dur. Chacun de nous fait de son mieux et les résultats se voient. »

L'Italien reste toutefois prudent quant à la charge de travail de Maddison, compte tenu de ses précédentes blessures. Il a précisé : « Quand il est en forme et disponible, il joue. Sa gestion n'est pas la même que celle des autres joueurs, parce qu'il n'a pas joué la saison dernière. Mais s'il continue comme ça, il peut jouer tous les matches. Je pense qu'il peut améliorer sa condition physique et sa force, et alors il n'aura aucun problème. »