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Manchester United se prépare à perdre JJ Gabriel, le joueur de 16 ans ayant conclu un accord verbal pour rejoindre le Real Madrid en janvier. Paul Merson estime que le club sera dévasté de voir l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe quitter Old Trafford et réclame une modification des règles qui ont permis à l’adolescent de partir à l’étranger.

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Gabriel accepte de rejoindre le Real Madrid après avoir quitté Manchester United

Gabriel a donné son accord verbal pour rejoindre le Real Madrid en janvier, selon Metro, mettant fin à un feuilleton commencé lorsqu’il a quitté Manchester United plus tôt dans la saison. L’attaquant, qui a eu 16 ans le mois dernier, devait devenir en septembre le plus jeune joueur de Manchester United à disputer la Carabao Cup.

Le club a toutefois décidé de repousser ses débuts en équipe première, et ses représentants l’ont immédiatement retiré de Manchester United pour chercher ailleurs. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont tous deux manifesté leur intérêt, mais le Real Madrid semble avoir remporté la course, même s’il n’a pas encore contacté Manchester United à ce sujet.

Selon Merson, Manchester United sera abattu de perdre Gabriel

Merson estime que Manchester United sera abattu de perdre un talent de cette envergure. Il a souligné que Gabriel avait obtenu un passeport de l’Union européenne, ce qui lui permet plus facilement de signer dans un club hors d’Angleterre. « Ce gamin est un bon joueur, a déclaré l’ancien ailier d’Arsenal et de l’Angleterre à Sky Sports. C’est un très bon joueur. »

« Il aurait pu devenir une superstar, donc Manchester United sera abattu. Je pense que cette règle doit changer. Je crois que c’est parce que ses parents ont un passeport irlandais qu’il est autorisé à partir à l’étranger. Et je pense que cela doit changer. Manchester United a travaillé avec ce gamin et en a fait le joueur qu’il est. Évidemment, il avait aussi des qualités innées. »

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Merson comprend l’attrait du Real Madrid, mais veut changer la règle

Malgré sa frustration, Merson a reconnu comprendre pourquoi Gabriel souhaitait jouer au Real Madrid. « Ne vous méprenez pas, mais il faut agir. Le fait est qu’il va au Real Madrid. J’ai dit que Manchester United était l’un des plus grands clubs du monde. Il va dans le plus grand club du monde. Le plus grand. Ce n’est pas comme s’il existait un joueur au monde qui refuserait d’aller au Real Madrid.

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« Demandez à n’importe quel joueur de Premier League : si le Real Madrid vient vous chercher, il est très rare que vous refusiez. C’est donc une formidable occasion pour ce gamin, mais je pense toujours que cette règle devra peut-être changer. Sinon, ce ne sera pas la dernière fois que cela arrivera. Souvenez-vous de Rio Ngumoha, qui est à Liverpool. Il était à Chelsea il y a deux ans, puis il a quitté Chelsea. Cela arrive. Cela arrive et continuera d’arriver. Mais je pense que cette règle doit changer, à mon avis. Il faut simplement donner leur chance à ces centres de formation, qui fournissent beaucoup d’efforts, pour qu’un joueur ne puisse pas simplement dire : “Je pars maintenant.” »

Quelle suite pour Gabriel et Manchester United ?

Gabriel, nommé meilleur joueur de la saison dernière en Premier League des moins de 18 ans et qualifié de « meilleur joueur de 15 ans d’Europe », devrait désormais rejoindre la capitale espagnole en janvier.

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De son côté, Manchester United espère poursuivre sur sa lancée après son incroyable victoire contre la Roma mardi, obtenue après avoir été mené, malgré la perte de l’un de ses espoirs les plus prometteurs.