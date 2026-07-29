Selon un rapport de Sport Bild, Rüdiger aurait laissé entendre dans le vestiaire, immédiatement après l’élimination décevante de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Paraguay, qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. Le défenseur central n’a toutefois, comme on le sait, pas encore officialisé une telle décision.

Et selon Sport Bild, Rüdiger pourrait aussi changer d’avis avec un peu de recul. D’après le média, le joueur de 33 ans laisse ouverte la possibilité de poursuivre avec la sélection allemande malgré la retraite de Julian Nagelsmann et l’installation de Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur.

Reste à savoir si Klopp veut miser sur le défenseur du Real Madrid. Selon Sport Bild, le nouveau sélectionneur, présenté vendredi dernier, souhaite désormais appeler progressivement les internationaux actuels ainsi que les joueurs qu’il suit de près afin de leur faire part de ses plans. C’est aussi parce que cela ne se produit que maintenant que les éventuels candidats à la retraite se sont jusqu’ici abstenus de toute déclaration publique concernant leur avenir en sélection, précise le média.

Jürgen Klopp va-t-il miser sur Antonio Rüdiger dans la reconstruction de l’équipe d’Allemagne ?

Rüdiger avait d’abord abordé la Coupe du monde comme troisième défenseur central dans la hiérarchie et devait s’effacer derrière le duo titulaire composé de Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck. Après la blessure à la cheville contractée par ce dernier lors du deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, qui l’a écarté pour le reste du tournoi, Rüdiger a intégré l’équipe et a débuté aussi bien lors du dernier match de la phase de groupes contre l’Équateur (1-2) qu’en seizièmes de finale contre le Paraguay (4-5 t.a.b.). Au total, le défenseur compte jusqu’ici 86 sélections.





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Reste à voir si, désormais âgé de 33 ans, il continuera de faire partie des cadres sous Klopp. Lors de sa conférence de presse de présentation, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne a plus que laissé entendre vouloir lancer un renouvellement d’effectif et a explicitement ouvert la porte aux nouveaux venus. Aux côtés de Tah et Schlotterbeck, qui devraient vraisemblablement aussi rester des valeurs sûres du groupe sous Klopp, plusieurs jeunes défenseurs centraux comme Malick Thiaw (Newcastle United), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) ou Yann Bisseck (Inter Milan) se présentent pour cette reconstruction. D’un autre côté — et c’est là que résident les chances de Rüdiger — on ignore encore quels leaders expérimentés Klopp veut absolument conserver pour l’avenir de la Mannschaft.

Les grands tournois d’Antonio Rüdiger ont le plus souvent été décevants

Rüdiger avait fêté sa première sélection en mai 2014 et fait depuis constamment partie de l’équipe nationale. L’Euro 2016 aurait dû être son premier grand tournoi, mais il s’est rompu les ligaments croisés peu avant et a dû déclarer forfait. Par la suite, Rüdiger était bien présent lors du sacre à la Coupe des Confédérations en 2017, mais ses participations aux grands tournois ont le plus souvent été décevantes : élimination en phase de groupes aux Coupes du monde 2018 et 2022, huitièmes de finale à l’Euro 2021, quarts de finale à l’Euro 2024 et désormais seizièmes de finale à la Coupe du monde 2026.

Klopp dévoilera quant à lui sa première liste comme sélectionneur en septembre. Le technicien de 59 ans fera ses débuts le 24 septembre, lorsque l’Allemagne se déplacera aux Pays-Bas pour le match d’ouverture de la nouvelle saison de Ligue des nations. Trois jours plus tard, Klopp dirigera son premier match à domicile à Augsbourg contre la Grèce.