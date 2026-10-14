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Tim Ursinus
Traduit par

« Il aurait fallu remplacer tout le monde » : Lothar Matthäus juge sévèrement l’Eintracht Francfort et Adi Hütter

Bundesliga
Eintracht Francfort vs Cologne
Eintracht Francfort
Cologne
R. Koch
Lothar Matthäus
A. Huetter

L’Eintracht Francfort traverse une grave crise et doit, en plus, gérer le dossier Robin Koch. Lothar Matthäus a porté un jugement sévère sur la SGE et son entraîneur Adi Hütter.

Le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection allemande s’est dit surpris auprès de Sport Bild par la mise en cause publique du capitaine après la lourde défaite 0-6 contre le RB Leipzig ce week-end. Il s’est adressé à l’entraîneur du club hessois : « Les propos très clairs sur Robin Koch m’ont surpris. Parler de soulagement au moment de remplacer son capitaine était maladroit. Cela ne donne pas une bonne image. »

Hütter avait remplacé Koch dès la pause, avant de le rappeler à ses responsabilités en des termes fermes. Jeudi, l’Autrichien a toutefois balayé tout doute sur la place de l’international. « Il jouera et restera capitaine. Il n’y a aucune question ni discussion à ce sujet », a-t-il déclaré avant le match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, vendredi soir.

« En fin de compte, tout est toujours une question de performance. C’est aussi ce que j’attends d’un cadre », a expliqué Hütter. Koch le sait : les deux hommes en ont parlé plusieurs fois cette semaine. Contre le RB, il « aurait aussi pu remplacer tous les autres », a-t-il dit. Koch « l’a compris et ne l’a pas mal pris. Il a très bien réagi. »

RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images

L’Eintracht Francfort en crise : Lothar Matthäus ne mâche pas ses mots

Matthäus, qui connaît Hütter depuis 20 ans, est allé dans le même sens et a porté un jugement sévère sur la prestation de l’Eintracht à Leipzig : « Il doit vraiment être mécontent de lui. Je suppose que la première période à Leipzig a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Au vu de leur seule performance, il aurait fallu remplacer tout le monde. »

Après cinq journées, le club hessois, qui nourrit de grandes ambitions, occupe une décevante 14e place au classement de Bundesliga. À son maigre total de cinq points s’ajoutent pas moins de 16 buts encaissés : Francfort possède ainsi actuellement la troisième plus mauvaise défense, devant l’Union Berlin (-17) et le Borussia Mönchengladbach (-18).

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