Le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection allemande s’est dit surpris auprès de Sport Bild par la mise en cause publique du capitaine après la lourde défaite 0-6 contre le RB Leipzig ce week-end. Il s’est adressé à l’entraîneur du club hessois : « Les propos très clairs sur Robin Koch m’ont surpris. Parler de soulagement au moment de remplacer son capitaine était maladroit. Cela ne donne pas une bonne image. »

Hütter avait remplacé Koch dès la pause, avant de le rappeler à ses responsabilités en des termes fermes. Jeudi, l’Autrichien a toutefois balayé tout doute sur la place de l’international. « Il jouera et restera capitaine. Il n’y a aucune question ni discussion à ce sujet », a-t-il déclaré avant le match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, vendredi soir.

« En fin de compte, tout est toujours une question de performance. C’est aussi ce que j’attends d’un cadre », a expliqué Hütter. Koch le sait : les deux hommes en ont parlé plusieurs fois cette semaine. Contre le RB, il « aurait aussi pu remplacer tous les autres », a-t-il dit. Koch « l’a compris et ne l’a pas mal pris. Il a très bien réagi. »

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L’Eintracht Francfort en crise : Lothar Matthäus ne mâche pas ses mots

Matthäus, qui connaît Hütter depuis 20 ans, est allé dans le même sens et a porté un jugement sévère sur la prestation de l’Eintracht à Leipzig : « Il doit vraiment être mécontent de lui. Je suppose que la première période à Leipzig a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Au vu de leur seule performance, il aurait fallu remplacer tout le monde. »

Prochains matchs SGE Bundesliga 14:30 KOE

Après cinq journées, le club hessois, qui nourrit de grandes ambitions, occupe une décevante 14e place au classement de Bundesliga. À son maigre total de cinq points s’ajoutent pas moins de 16 buts encaissés : Francfort possède ainsi actuellement la troisième plus mauvaise défense, devant l’Union Berlin (-17) et le Borussia Mönchengladbach (-18).