Alvarez était revenu à Madrid lundi, après ses vacances prolongées à la suite de la Coupe du monde. Selon un article du Mundo Deportivo, il voulait profiter de cette occasion pour réaffirmer son désir de départ lors d’entretiens en personne avec l’entraîneur Diego Simeone et le président-directeur général Miguel Angel Gil Marin. Aucun des deux ne se trouvait cependant au centre d’entraînement. Simeone serait actuellement à Ibiza pour un court séjour de deux jours.

À la suite de cela, Alvarez aurait « explosé », selon le même article. L’attaquant de 26 ans estimerait que les deux figures les plus importantes de l’Atletico manquent de courage pour faire face à la situation et lui parler en personne.

Alvarez aurait par ailleurs indiqué aux personnes présentes sur le terrain d’entraînement que sa patience était à bout et que cela aurait des conséquences. L’hypothèse d’une grève de l’entraînement fait l’objet de spéculations. « Ne comptez pas sur moi », aurait déclaré Alvarez. La phrase « J’arrête » aurait également été prononcée.

Julian Alvarez avait déjà réaffirmé publiquement son désir de départ

Alvarez pousse depuis des semaines pour un transfert au FC Barcelone et s’appuie pour cela sur une supposée promesse datant de février. Les Catalans auraient déjà offert 120 millions d’euros il y a plusieurs semaines, mais l’Atletico les aurait renvoyés à la clause libératoire de 500 millions inscrite dans le contrat valable jusqu’en 2030.

Dès la Coupe du monde, lors de laquelle Alvarez s’était incliné avec l’Argentine face à l’Espagne en finale, il avait publiquement demandé à être libéré. « Je crois que ce n’est pas le bon moment pour en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher ou faire comme si de rien n’était », avait déclaré Alvarez à ESPN. « J’essaie d’être une personne honnête. Et j’ai parlé ouvertement et honnêtement avec les personnes du club avec lesquelles je devais parler. Je crois qu’un transfert est la meilleure chose pour tout le monde, et je veux réaliser mes rêves. »

La saison dernière, Alvarez a signé 20 buts et neuf passes décisives en 49 matches officiels avec l’Atletico, qui l’avait attiré à Madrid depuis Manchester City en 2024 pour 75 millions d’euros. Les Madrilènes débuteront la nouvelle saison le 19 août avec un match à domicile contre le FC Malaga.