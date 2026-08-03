Ce n’est un secret pour personne : Noah Atubolu avait imaginé son quotidien actuel d’une tout autre manière. Alors que ses coéquipiers préparaient dernièrement la saison à venir dans le décor pittoresque des Alpes, lui est resté seul au centre d’entraînement de son employeur actuel, le SC Fribourg. Quant à son objectif de rejoindre un grand club européen - de préférence en Angleterre -, il en est encore à des années-lumière, plusieurs mois après avoir exprimé son souhait de départ, à un an de la fin de son contrat.

À ce jour, le joueur de 24 ans n’a toujours pas trouvé de nouveau club à la hauteur de ses attentes. Et aucune solution rapide ne se profile. Le gardien très talentueux, considéré comme un espoir d’avenir pour la DFB, s’est sérieusement trompé dans ses calculs. « Peut-être avons-nous tous un peu sous-estimé à quel point le marché très particulier des gardiens se met tardivement en mouvement », a récemment résumé le directeur sportif du SC, Klemens Hartenbach, dans des propos accordés à kicker.

La recherche d’un club ne s’avère pas difficile seulement pour Atubolu. D’autres exemples marquants le montrent aussi : la finalisation du prêt de Marc-Andre ter Stegen à l’Ajax Amsterdam traîne depuis des semaines, Stefan Ortega, auparavant sans club, a effectué un transfert inhabituel à première vue vers l’Olympiakos Le Pirée et Alexander Nübel non plus n’a pas trouvé preneur dans l’un des grands championnats, en signant assez étonnamment au Besiktas Istanbul.

L’idée, sans doute légitime, selon laquelle le marché des gardiens serait tout simplement saturé serait trop réductrice. Plusieurs facteurs jouent un rôle décisif pour expliquer pourquoi des portiers très talentueux doivent, au niveau des clubs, revoir leurs ambitions à la baisse, voire risquer de rester totalement sur le carreau.

Marché des gardiens au ralenti : le principal problème se situe en Angleterre

Le principal problème derrière ce manque de mouvement se trouve avant tout en Angleterre. Plus précisément en Premier League, comme Markus Krösche l’a récemment esquissé dans kicker. « On sent que tous les clubs doivent d’abord vendre. Le marché des acheteurs en Angleterre ne démarre vraiment que maintenant. C’est eux qui injectent l’argent sur le marché - tous les autres pays n’apportent plus vraiment beaucoup d’argent au marché. Le Bayern a investi maintenant, mais c’est notre référence du secteur, avec d’autres conditions-cadres. Tous les autres clubs attendent des ventes parce qu’ils ont besoin de recettes. Nous avons déjà encaissé plus de 80 millions d’euros, cela a certainement aussi aidé pour nos transferts dans le sens des arrivées », a déclaré le directeur sportif de l’Eintracht Francfort.

Krösche ne faisait nullement référence au seul marché des gardiens, mais au marché global. En dehors des tout meilleurs clubs, tous les autres championnats dépendent en quelque sorte de l’Angleterre. Les nombreux clubs de milieu et de bas de tableau en Espagne, en France ou en Italie, hors mastodontes comme le Barça, le Real, l’Inter ou le PSG, ne sont tout simplement pas en mesure de recruter un gardien ou un joueur de champ capable de déclencher un effet domino modifiant le marché.

Fait intéressant : selon les informations de SPOX, un gardien remplaçant en Premier League gagne même plus qu’un numéro un dans les autres grands championnats. Ce n’est que lorsque le marché anglais s’éveille que l’essentiel de l’argent se déverse comme une sorte de cascade vers les autres ligues et se répartit entre les différents marchés. Jusqu’aux divisions inférieures. En Angleterre, les réactions arrivent toutefois traditionnellement très tard, ce qui se reflète aussi dans un mercato jusqu’ici plutôt calme. Ce phénomène, connu dans le football comme le creux de l’été, peut donc tout aussi bien s’appliquer au marché des transferts.

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Déséquilibre absurde : le gardien remplaçant de ManCity va être transféré pour plus de 40 M€

Le transfert imminent de James Trafford constitue une autre preuve de ce déséquilibre. Selon plusieurs médias concordants, bien plus de 40 millions d’euros vont être versés par Leeds United à Manchester City pour le premier remplaçant de GIanluigi Donnarumma, qui, depuis son retour à l’été 2025, a tout de même gardé les cages de son club formateur à 17 reprises malgré son statut de numéro deux. Ses temps de jeu ne justifient toutefois pas la somme absurde de 31,2 millions d’euros que les Skyblues avaient versée au FC Burnley pour le joueur alors âgé de 22 ans via une clause libératoire - et pourtant, ManCity va tirer un confortable bénéfice de ce court intermède.

Pour le remplacer, Rulli de l’Olympique de Marseille doit arriver, lui qui, à 34 ans, va une nouvelle fois faire fructifier la fin de sa carrière. En revanche, le club traditionnel ne pourra pas s’offrir, avec ce montant relativement modeste en provenance de Manchester, un nouveau numéro un dans la catégorie d’Atubolu, censé rapporter autour de 20 millions d’euros à Fribourg, faute de puissance financière en France. Il faudra donc regarder un ou deux rayons plus bas.

Ce qui vaut pour Rulli s’applique, dans une certaine mesure, aussi à Nübel. Pour le joueur dernièrement prêté pendant trois ans au VfB Stuttgart, l’aspect financier a également joué un rôle prépondérant dans son transfert certes surprenant, et en même temps observé avec scepticisme, hors des grands championnats vers le Besiktas Istanbul. Il n’avait pas de marché en Angleterre, qui était sa destination souhaitée. Les autres clubs en dehors de l’île n’étaient en revanche de loin pas en mesure d’assumer l’ensemble du package entre indemnité de transfert et salaire élevé.

Pour compenser le manque à gagner sur sa fiche de paie, il aurait même, selon certaines informations, insisté pour obtenir une compensation financière du FCB. La source de financement du grand club turc, en difficulté ces dernières années, provient quant à elle d’un projet de construction immobilière censé générer jusqu’à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. Selon les informations de SPOX, le transfert vers la métropole turque a finalement été une décision consensuelle entre un compte bien rempli et une place de titulaire assurée chez un potentiel participant à une coupe d’Europe. Un peu comme pour Ortega.

Le robinet s’est fermé : l’Arabie saoudite n’est plus une alternative à l’Angleterre

Pour ceux qui disposent de moins d’argent, il ne reste donc qu’une seule option : prendre rapidement l’initiative ! En Allemagne, ce schéma est clairement identifiable depuis des années. Même le Bayern, pourtant largement détaché financièrement, a bouclé tôt ses opérations sur le marché avec les arrivées de Nathaniel Brown et Ismael Saibari et n’y changera plus rien, sauf départ inattendu de l’une de ses grandes stars.

La Coupe du monde a aussi contribué à ralentir encore davantage le marché des transferts. L’attention était tournée vers l’Amérique, car joueurs et agents ont d’abord pris des vacances et ne reviennent que progressivement aux affaires courantes. En outre, le marché saoudien a sensiblement changé. Les cheikhs fortunés semblent avoir fermé le robinet, ce qui a fait disparaître un marché alternatif à l’Angleterre. Les rumeurs actuelles autour d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, vont dans ce sens, selon lesquelles les fonds d’investissement publics de l’État désertique (PIF) ont imposé une interdiction de transfert au club en raison de son lourd endettement. Les dettes s’élèveraient à un peu plus de 187 millions d’euros.

D’expérience, ce n’est qu’à la mi-août que le marché des transferts recommencera vraiment à s’animer, lorsque les joueurs pourront se montrer et convaincre dans les différents championnats. Les clubs vendeurs disposent alors de moins de temps pour trouver un remplaçant, ce qui fait à son tour grimper les prix. Un scénario récurrent ces dernières années, qui, bien sûr, fait une nouvelle fois les affaires des clubs anglais attentistes.

Il n’était donc pas étonnant non plus que le SC Fribourg ait pris les devants en s’attachant très tôt les services de Mio Backhaus (12 millions d’euros en provenance du SV Werder Brême) comme successeur d’Atubolu, alors même que ce dernier n’est pas encore parti. Sinon, les Breisgauiens auraient couru le risque de se retrouver sans remplaçant en cas de départ juste avant la fermeture du mercato, le 1er septembre. D’autant plus qu’avec les recettes probablement élevées d’une vente d’Atubolu, les exigences financières à l’égard du SCF auraient à coup sûr également augmenté.

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Pas inconnu du FC Bayern non plus : l’agent de Noah Atubolu s’est trompé dans ses calculs

La situation dans laquelle Atubolu s’est mis, ou a été mis, n’en est que plus surprenante. Le soupçon selon lequel lui, et surtout ses agents, se sont complètement trompés dans leurs calculs et ont sous-estimé le marché saute aux yeux. Le fait que le marché des gardiens soit en général un peu plus compliqué en raison du nombre plus limité de postes disponibles dans chaque équipe devait être clair pour tout le monde. Mais une telle erreur d’appréciation du problème exposé est difficile à expliquer.

L’agence d’Atubolu n’est en outre pas inconnue. Depuis janvier 2026 - quelques mois avant la révélation de son souhait de départ -, il est représenté par Epic Sports et le célèbre agent Ali Barat, qui n’est pas non plus un inconnu au FC Bayern. L’été dernier, l’Iranien a orchestré le coûteux prêt de Nicolas Jackson avec Chelsea, puis s’est avant tout mis lui-même en scène dans un communiqué plus que surréaliste intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu ». Le texte a été publié à peine 13 minutes après l’annonce officielle du transfert - chiffres à l’appui, alors que ce type de détails n’est habituellement presque jamais rendu public de manière aussi précise dans le milieu.

Barat compte désormais sous son aile un véritable assemblage de joueurs de renom, ce qui rend l’erreur d’appréciation dans le cas Atubolu encore plus étonnante. Tout comme le fait qu’il ait même reçu fin 2025 un prix du journal sportif italien Tuttosport pour le meilleur agent de l’année. Pour la deuxième fois après 2023, ce qui l’a hissé au niveau de Jorge Mendes (Gestifute), lui aussi double lauréat et conseiller de longue date de CR7.

Mais jusqu’ici, il n’a pas encore pu offrir à son client le rêve de l’Angleterre, lui qui est « un grand fan » de la Premier League « depuis tout petit ». Selon Hartenbach, Atubolu est désormais dans une phase de transition et mène « lui-même des discussions personnelles avec des clubs ». L’effet domino espéré se fait toutefois toujours attendre et pourrait même ne pas se produire à son poste si spécifique. À cela s’ajoute le fait qu’il a malgré tout certaines exigences concernant son nouvel employeur. Selon les informations disponibles, Hull City et Coventry City étaient au moins une taille trop petite pour lui. Atubolu aurait opposé un refus aux deux promus.

La recherche d’une solution optimale ne peut en tout cas plus traîner très longtemps. Sinon, Atubolu risque de vivre une année perdue dans les tribunes de Fribourg. Sans la moindre chance de se recommander auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour le poste vacant de numéro un dans les buts de l’Allemagne. D’ici là, son statut relationnel avec son lieu de prédilection reste compliqué - et cela tient précisément à la Premier League elle-même.



