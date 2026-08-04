« Il attendait son médecin, qui n'est jamais venu » : le garde du corps de Maradona révèle les détails tragiques de ses derniers jours

Un des gardes du corps de feu Diego Armando Maradona, l'ancienne légende de l'Argentine, a révélé une grande surprise concernant les circonstances du décès de la superstar.

Selon le journal « Sport », Martín Aníbal Domínguez, l'un des gardes du corps personnels de Maradona, a témoigné ce mardi lors du procès de « la mort de la superstar », déclarant que son médecin personnel, Leopoldo Luque, ne lui rendait pas visite malgré les avertissements répétés concernant sa santé.

Le garde du corps a ajouté : « Il était censé venir ; il (Maradona) avait subi récemment une opération chirurgicale. Il était censé venir, mais il n'est pas venu. Et nous n'étions pas en mesure de gérer Diego ; il était de mauvaise humeur et traitait tout le monde mal. »

Domínguez faisait partie de l'équipe de protection de Maradona, et il était présent dans la maison où la superstar est décédée le 25 novembre 2020, alors qu'il y recevait un traitement à domicile.

Le témoin a déclaré : « Chaque fois que je le voyais, son visage était enflé », ajoutant : « Ils me demandaient constamment comment allait Diego, et je répondais qu'il souffrait de rétention d'eau. »

Lors de l'audience de ce mardi, l'accusation a présenté des messages dans lesquels le garde du corps mettait Luque en garde contre le gonflement de la superstar et exhortait le médecin à lui rendre visite à son domicile.

Et lorsque le procureur général l'a interrogé sur la raison de ces messages, Domínguez a répondu : « Diego a dit à l'infirmière qu'il attendait son médecin personnel. »

Le témoin a déclaré dans sa déposition : « Diego n'allait pas bien, il ne voulait pas se doucher, il ne quittait pas sa chambre et ne voulait pas manger. »

Il a ajouté : « Monona (la cuisinière) m'a aussi dit qu'il n'allait pas aux toilettes. C'est pour cette raison qu'ils ont installé des toilettes dans sa chambre. »

Selon le témoignage présenté au procès, durant les quatorze jours que Maradona a passés dans cette maison située aux abords de Buenos Aires, Luque lui a rendu visite quatre fois : les 17, 18, 20 et 22 novembre.

Le médecin a dit à d'autres proches de Maradona qui l'avaient informé de l'état de la superstar que le gonflement était dû au fait de rester alité pendant une longue période et qu'il disparaîtrait.

Maradona est décédé des suites d'un « œdème pulmonaire aigu provoqué par une aggravation aiguë d'une insuffisance cardiaque chronique », selon le rapport d'autopsie.

Les experts médico-légaux qui ont examiné le corps ont témoigné lors du procès, indiquant avoir trouvé trois litres de liquide dans l'abdomen de Maradona, et que la superstar présentait des signes d'« œdème généralisé (accumulation étendue de liquide dans les tissus de tout le corps) », un état qui s'est développé, selon leurs dires, sur plusieurs jours.

Aux côtés de Luque, sont jugés dans cette affaire : la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, la coordinatrice des soins à domicile de la société Swiss Medical Nancy Forlini, le médecin Pedro Di Spagna, le coordinateur des soins infirmiers Mariano Perroni et l'infirmier Ricardo Almirón, tous accusés d'homicide involontaire.