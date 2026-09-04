Le club anglais de Liverpool a annoncé, ce vendredi, la signature du jeune défenseur français Djylian N'Guessan en provenance de Saint-Étienne, le joueur devant rejoindre officiellement les rangs de l'équipe en janvier prochain, dans le cadre du plan du club visant à renforcer son effectif avec de jeunes talents.

Liverpool a précisé, sur son site officiel, que N'Guessan, âgé de 18 ans, terminera en prêt au Stade Brestois, l'un des clubs de Ligue 1, avant d'entamer son aventure avec le club anglais.

N'Guessan a évolué dans les catégories de jeunes de Saint-Étienne, avant d'obtenir sa chance avec l'équipe première en janvier 2025, disputant depuis lors 13 matches, au cours desquels il a inscrit un but.

Sur le plan international, le défenseur français a participé avec la sélection de son pays des jeunes à la Coupe du monde des moins de 20 ans disputée au Chili l'an dernier, contribuant à la quatrième place de l'équipe de France dans le tournoi.

N'Guessan a également attiré les regards lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans l'été dernier, après avoir marqué quatre buts, ce qui lui a valu d'être retenu dans l'équipe type du tournoi, signe de la place qu'il occupe parmi les plus grands talents montants du football français.

La signature de N'Guessan par Liverpool s'inscrit dans la volonté du club d'investir dans les jeunes éléments, tout en lui offrant la possibilité de poursuivre son développement en Ligue 1 avant de découvrir l'ambiance du football anglais.