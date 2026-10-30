Que Wael Mohya possède un talent exceptionnel et le potentiel pour devenir l’un des joueurs marquants de sa génération, toute l’Allemagne du football le sait depuis vendredi dernier au plus tard. Mais aussi impressionnante qu’ait été la manière dont ce jeune de 17 ans a conduit le Borussia Mönchengladbach, ancien géant aujourd’hui chancelant, à une victoire 3-2 sur la pelouse du VfB Stuttgart, offrant enfin au club son premier succès au septième match de cette saison de Bundesliga, ce sont aussi des qualités qui ne relèvent pas, à proprement parler, du domaine sportif qui distinguent particulièrement Mohya.

« Ce qui est toujours bon signe, c’est qu’il est incroyablement apprécié dans l’équipe », a récemment souligné le directeur sportif de Gladbach, Rouven Schröder, dans le Sport1-Doppelpass. Personne ne craint chez lui les airs de star qu’un jeune prodige aussi médiatisé pourrait rapidement prendre. Même de l’extérieur, on imagine aisément pourquoi ses coéquipiers apprécient tant Mohya : avec son sourire malicieux constamment aux lèvres, difficile de ne pas aimer le côté sympathique, un peu tête en l’air et décontracté de Moyas. Il allie une saine confiance en lui, indispensable dans le monde impitoyable du football professionnel, à une simplicité agréable et authentique.

« Wael a reçu une excellente éducation, il vient d’une formidable famille, très sereine », a expliqué Schröder, saluant le caractère et l’entourage du plus grand joyau du Borussia. Un facteur particulièrement important dans une situation où Mohya, à seulement 17 ans, est désigné comme le grand espoir d’un club au rayonnement de Gladbach et couvert d’éloges de toutes parts. Il lui faut, d’un côté, garder les pieds sur terre sans perdre de vue les éléments essentiels au développement d’un diamant brut et, de l’autre, ne pas céder sous la pression qui en découle. On sait que plus d’un talent a déjà échoué sur ces écueils.

Mohya est parfaitement armé pour éviter ces deux pièges. Perdre le sens des réalités ? Cela semble actuellement exclu, tant ses proches y veilleraient. Une anecdote en témoigne : il y a quelques mois, sur la chaîne YouTube de Gladbach, un supporter lui a demandé qui était le meilleur entre lui et son frère Rayan, son aîné d’un peu plus d’un an et demi, qui évolue depuis l’été au VfB Hilden, en Regionalliga. Mohya n’a pas pu s’arrêter de rire. « Si je dis la vérité, ma mère va me gronder », a-t-il fini par répondre. En somme, il sait exactement ce dont il est capable, mais aussi que cela ne le place pas au-dessus des autres.

Wael Mohya admirait Raffael et Ronaldinho

Ayant grandi près du Borussia-Park et découvert le football grâce à son frère Rayan et à son père, Mohya a rejoint les Fohlen dès l’âge de sept ans. Il admirait l’icône de Gladbach Raffael, qui régalait alors sous les couleurs du Borussia. Mais aussi Ronaldinho, même s’il n’avait pas connu ses heures de gloire. « Enfant, j’ai reçu une tablette pour mon anniversaire. Je regardais des temps forts du FC Barcelone, avec des séquences de Messi et aussi de Ronaldinho. Sa maîtrise du ballon m’a tout de suite fasciné », a expliqué Mohya dans un entretien au kicker.

Né le 31 décembre 2008, il a forcément toujours été le plus jeune de sa génération et a parfois dû compenser des écarts d’âge importants dans les catégories de jeunes, en trouvant le moyen de tenir le rythme physiquement. C’est peut-être de là que vient une qualité supplémentaire de son jeu actuel : il n’a pas toujours besoin de réussir le dribble parfait pour faire la différence.

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Comme sur sa remarquable passe décisive pour le but du 2-1 provisoire contre Stuttgart. Opposé à Leo Sauer et Lorenz Assignon dans un duel à un contre deux, il semblait sur le point d’être stoppé. Mais sa détermination à passer coûte que coûte lui a permis d’y parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la limite de la faute. « Wael a 17 ans, il faut bien se rendre compte. La façon dont il avance balle au pied, dont il joue les un-contre-un, dont il a préparé le deuxième but », s’est enthousiasmé le directeur sportif Schröder après la rencontre au micro de Sky. À Stuttgart, le jeune joueur a également inscrit lui-même le troisième but, si important, de Gladbach.

Comme il avait déjà marqué un joli but cinq jours auparavant lors de la défaite 2-1 contre Hoffenheim, Mohya est devenu, à 17 ans et 296 jours, le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à marquer lors de deux matches consécutifs. Il représente la grande lueur d’espoir d’une saison jusqu’ici si compliquée pour le Borussia, toujours dernier du classement. Il est en passe de devenir titulaire en Bundesliga à un âge remarquablement précoce. Ses immenses qualités balle au pied sautent aux yeux : dribble exceptionnel, conduite de balle serrée, vitesse, créativité et aisance des deux pieds.

Wael Mohya : exemplaire aussi sans le ballon

« Créatif, libre, fort avec le ballon. Insouciant, instinctif, rapide pour analyser les situations », décrit Mohya, qui préfère évoluer sur l’aile gauche ou comme meneur de jeu dans le demi-espace gauche. Fait assez remarquable pour un footballeur aussi jeune et créatif, il affirme aussi, de manière crédible, qu’un bon joueur offensif « doit apporter sa touche en attaque à l’équipe, mais tout autant participer au travail défensif, faire les efforts pour revenir. Tout le monde aime jouer avec le ballon, moi aussi, mais le jeu sans ballon est tout aussi important. »

Mieux encore : Mohya traduit déjà régulièrement cet état d’esprit sur le terrain. « Il n’y a pas que sa passe décisive et son but qui ont été incroyablement bons. Il a énormément travaillé, il s’est vraiment très, très bien comporté tactiquement. Il a poursuivi ses efforts défensifs et contribué à fermer l’axe », a déclaré l’entraîneur de Gladbach, Alexander Blessin, après la victoire à Stuttgart, saluant avant tout le travail sans ballon de son jeune talent. « Je n’aime normalement pas distinguer un joueur en particulier, mais là, c’était vraiment excellent, excellent, excellent », a-t-il ajouté.

Mohya profite aussi du fait que Gladbach s’est explicitement donné pour mission, depuis quelques années, d’offrir davantage aux talents issus de son centre de formation la possibilité de faire leurs preuves en équipe première. Au vu de sa récente progression, le club du Bas-Rhin doit être d’autant plus heureux qu’il soit encore là. Car il n’y a pas si longtemps, cela n’avait rien d’évident.

Gladbach a failli perdre Wael Mohya avant ses débuts professionnels

Au début de l’été 2025, le club risquait en effet de perdre celui qui avait alors 16 ans avant même qu’il ait disputé son premier match avec les professionnels. Gladbach avait négligé de prolonger le contrat de Mohya, qui arrivait alors à expiration, et des médias annonçaient soudain que le jeune milieu de terrain pourrait quitter le Borussia. Plusieurs autres clubs de Bundesliga, l’Eintracht Francfort en tête, auraient tenté de l’attirer, et l’Ajax Amsterdam se serait également intéressé à lui.

Mohya venait de se mettre en lumière lors de la phase décisive du championnat d’Allemagne U17. Début juin 2025, en demi-finale contre le Bayern Munich, il a même volé la vedette à un certain Lennart Karl, qui allait, peu après, être autorisé à accompagner les stars du club le plus titré d’Allemagne à la Coupe du monde des clubs. Les U17 de Gladbach ont battu Karl et ses coéquipiers 3-1. Ce n’est pas celui qui est aujourd’hui une star du Bayern et un international allemand A qui a dominé la rencontre, mais Mohya, auteur de deux buts. Une semaine plus tard, il a de nouveau joué un rôle décisif, avec un but et une passe décisive, lors de la victoire 3-1 en finale contre le RB Leipzig. De quoi véritablement lancer l’engouement autour de lui.

Un peu moins d’un mois plus tard, Gladbach a pu annoncer que Mohya avait « décidé, malgré de nombreuses autres offres, de poursuivre le chemin que nous lui avons tracé au Borussia ». Encore âgé de 16 ans à l’époque, il a prolongé son contrat jusqu’en 2028. Un élément a été décisif : la perspective d’avoir immédiatement sa chance chez les professionnels, alors que son âge ne le faisait qu’entrer dans sa première année chez les U19.

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Sa percée définitive aurait peut-être pu intervenir bien plus tôt. Mais lors de la préparation estivale 2025, Mohya a subi une rupture partielle du ligament collatéral médial du genou pendant un match amical contre le FC Valence et a dû rester à l’écart plusieurs semaines. « Ce n’était pas facile. C’était mon premier match dans un Borussia-Park plein, tout le monde avait les yeux tournés vers les 125 ans du club, et une blessure comme celle-là est arrivée. Mais j’ai finalement vite accepté la situation et je me suis immédiatement tourné vers l’avenir », a expliqué Mohya.

Wael Mohya est le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts dans l’histoire de Gladbach

Il a repris sa progression avec les U19 et, fin octobre 2025, le moment est arrivé : lors du match de Coupe d’Allemagne contre le Karlsruher SC (3-1), Mohya a fait ses débuts professionnels. Depuis, il est le plus jeune joueur à avoir débuté avec Gladbach dans l’histoire du club, à 16 ans, neuf mois et 27 jours. « Nous devions faire attention à l’heure et à la loi sur la protection des mineurs. En cas de prolongation, cela serait devenu compliqué », a plaisanté Eugen Polanski, alors entraîneur de Gladbach et soutien important de Mohya. « Je suis partisan de l’idée de faire acquérir de l’expérience aux joueurs. Qu’il ait 16, 17 ou 18 ans, c’est la performance qui compte. Ce garçon est bon, il est très professionnel. Il est parmi les premiers à arriver et les derniers à partir », a ajouté Polanski, réservant un éloge particulier au débutant.

Un an s’est écoulé depuis, et Mohya a franchi plusieurs nouvelles étapes, dont un cap à Munich début mars : lors de la défaite 4-1 sur le terrain du Bayern, le joueur de 17 ans a inscrit son premier but en Bundesliga. Entré en jeu peu auparavant, il a sauvé l’honneur du Borussia et retrouvé Lennart Karl environ neuf mois après leur demi-finale U17. « Après le match à Munich, nous avons effectivement discuté un peu de la vitesse à laquelle tout peut aller. Et nous avons aussi échangé nos maillots », confie Mohya.

Il avait joué avec Karl, lui aussi né en 2008, en équipe d’Allemagne U16 il y a quelques années. Entre-temps, l’ascension du joyau du Bayern, qui compte déjà quatre sélections en équipe nationale A, a été un peu plus rapide. Mais compte tenu des premières décisions audacieuses du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp, qui a offert à neuf joueurs leurs débuts avec l’Allemagne dès son premier rassemblement officiel, il est fort probable que Mohya figure désormais lui aussi en bonne place sur ses tablettes. D’autant que le joueur de Gladbach, grâce à ses qualités balle au pied, mais aussi dans le pressing et le contre-pressing, serait particulièrement adapté au style de jeu de Klopp.

Wael Mohya jouera-t-il à l’avenir pour l’Allemagne ou le Maroc ?

Reste toutefois une question entièrement ouverte : Mohya souhaite-t-il seulement jouer pour l’Allemagne ? Certes, l’adolescent a jusqu’ici toujours porté le maillot allemand dans les catégories de jeunes et a dernièrement fait ses débuts avec les U21 allemands fin septembre. Mais Mohya a des origines marocaines et pourrait donc encore choisir le pays d’Afrique du Nord. « Toutes les possibilités restent ouvertes », avait de nouveau précisé le technicien cet été, en soulignant : « Je prends mon temps pour décider. »

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Comme il l’a confirmé au kicker en mars, la Fédération marocaine de football a déjà pris contact avec lui. Les Marocains aimeraient convaincre Mohya de changer de sélection et faire de lui l’une de leurs figures de proue pour la Coupe du monde 2030, qu’ils organiseront avec l’Espagne et le Portugal. La Fédération allemande est donc prévenue et fera certainement tout son possible pour ne pas perdre l’un de ses talents les plus prometteurs.

À Mönchengladbach, on sait que le jour où Mohya partira franchir une nouvelle étape dans sa carrière arrivera tôt ou tard. Comme l’a récemment rapporté Sky, le Bayern Munich, notamment, suit Mohya de très près. Il en irait de même pour d’autres grands clubs allemands : le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen.

Le Bayern, en particulier, aurait toutefois déjà pris une petite avance, selon Bild. Le directeur sportif exécutif Max Eberl et le directeur sportif Christoph Freund se seraient déjà renseignés auprès de l’entourage proche de Mohya sur les détails de sa situation contractuelle à Gladbach et sur la manière dont un transfert pourrait éventuellement se concrétiser. Si le Bayern décidait de passer à l’action, il aurait de « bonnes chances », selon Bild.

Il est toutefois peu probable que Mohya quitte les Fohlen dès cet hiver. La situation pourrait être différente l’été prochain. Selon Sky, le maintien en Bundesliga constitue d’abord une condition pour qu’il reste, tandis que les perspectives sportives joueront, bien entendu, elles aussi un rôle important.

Quoi qu’il en soit, Gladbach veut prolonger le contrat de Mohya, qui expire en 2028, afin de ne pas être contraint de le vendre dès 2027. Des discussions auraient déjà eu lieu à ce sujet, selon Bild. Il serait question de doubler son salaire pour le porter à deux millions d’euros, primes comprises.

Les négociations sont menées avec beaucoup de prudence, conformément à la sérénité de l’entourage de Mohya, et l’on souhaite qu’elles affectent le moins possible le joueur lui-même. Comme l’a récemment souligné le directeur sportif Schröder dans le Sport1-Doppelpass, Mohya se sent certes « parfaitement bien » au Borussia. Mais Schröder porte aussi un regard réaliste sur l’avenir à moyen terme : « Il ne jouera pas toute sa vie au Borussia Mönchengladbach. »