Que Wael Mohya possède un talent exceptionnel et le potentiel pour devenir un joueur marquant de sa génération, toute l’Allemagne du football le sait depuis vendredi dernier, si ce n’était pas déjà le cas. Mais aussi impressionnante qu’ait été la manière dont ce joueur de 17 ans a mené le Borussia Mönchengladbach, ancien géant aujourd’hui vacillant, à une victoire 3-2 sur la pelouse du VfB Stuttgart, offrant enfin au club son premier succès lors de son septième match de cette saison de Bundesliga, ce sont aussi des qualités qui ne relèvent pas d’abord du football qui distinguent particulièrement Mohya.

« Ce qui est toujours bon signe, c’est qu’il est incroyablement apprécié dans l’équipe », a récemment souligné le directeur sportif de Gladbach, Rouven Schröder, dans l’émission Sport1-Doppelpass. Personne ne craint chez lui les caprices qu’un jeune talent aussi médiatisé pourrait rapidement afficher. Même de l’extérieur, on imagine aisément pourquoi Mohya est si apprécié de ses coéquipiers : avec son sourire malicieux presque permanent, difficile de ne pas aimer le côté sympathique et décontracté, un peu tête en l’air, de Moyas. Il allie une saine confiance en lui, indispensable dans le milieu impitoyable du football professionnel, à une simplicité agréable et authentique.

« Wael a reçu une éducation incroyable, il vient d’une famille formidable, très posée », a souligné Schröder, présentant le caractère et l’entourage du plus grand joyau du Borussia comme exemplaires. Un facteur particulièrement important dans une situation où, à seulement 17 ans, Mohya a été désigné comme le grand espoir d’un club de l’envergure de Gladbach et reçoit des éloges de toutes parts. Il lui faut à la fois garder les pieds sur terre, ne pas perdre de vue les éléments essentiels à la progression d’un diamant brut et ne pas céder sous la pression qui en découle. Plus d’un talent a échoué sur ces écueils.

Mohya est très bien armé pour les éviter tous les deux. Perdre le sens des réalités ? Cela semble actuellement exclu, tant ses proches y veilleraient. Une anecdote sympathique l’illustre : il y a quelques mois, sur la chaîne YouTube de Gladbach, un supporter lui a demandé qui était le meilleur entre lui et son frère Rayan, d’un peu plus d’un an et demi son aîné, qui joue depuis l’été au VfB Hilden, en Regionalliga. Mohya n’a pas pu s’arrêter de rire. « Si je dis la vérité, je vais avoir des ennuis avec ma maman », a-t-il fini par répondre. En somme, il sait parfaitement ce qu’il vaut, mais aussi que cela ne le place pas au-dessus des autres.

Wael Mohya admirait Raffael et Ronaldinho

Élevé près du Borussia-Park et initié au football par son frère Rayan et son père, Mohya a rejoint les Poulains dès l’âge de sept ans. Il admirait Raffael, figure emblématique de Gladbach qui enchantait alors le jeu du Borussia. Mais aussi Ronaldinho, bien qu’il n’ait pas connu ses années de gloire. « Enfant, j’ai reçu une tablette pour mon anniversaire. Je regardais les meilleures actions du FC Barcelone, avec des séquences de Messi et aussi de Ronaldinho. Sa maîtrise du ballon m’a tout de suite fasciné », a expliqué Mohya dans un entretien accordé au kicker.

Né le 31 décembre 2008, il a forcément toujours été le plus jeune, même parmi les joueurs de son année de naissance. Dans les catégories de jeunes, il a parfois dû compenser des écarts d’âge importants et trouver des moyens de rivaliser physiquement. Il en découle peut-être une qualité supplémentaire dans son jeu actuel : Mohya n’a pas toujours besoin de réussir un dribble parfait pour prendre le dessus.

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Comme sur sa remarquable passe décisive pour le but du 2-1 contre Stuttgart. Face à Leo Sauer et Lorenz Assignon, il semblait sur le point d’être stoppé, mais il était déterminé à passer et y est finalement parvenu, d’une manière ou d’une autre, à la limite de la faute. « Wael a 17 ans, il faut se rendre compte. La façon dont il avance balle au pied, dont il joue les un-contre-un, dont il a préparé le deuxième but », s’est enthousiasmé le directeur sportif Schröder après la rencontre au micro de Sky au sujet du jeune joueur, qui a également inscrit lui-même le troisième but, si important, de Gladbach à Stuttgart.

Comme il avait déjà marqué un joli but cinq jours plus tôt lors de la défaite 2-1 contre Hoffenheim, Mohya est ainsi devenu, à 17 ans et 296 jours, le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à marquer lors de deux matches consécutifs. Mohya est la grande lueur d’espoir d’une saison jusqu’ici si compliquée pour le Borussia, toujours dernier du classement. Il est en passe de devenir titulaire en Bundesliga à un âge remarquablement précoce. Ses immenses qualités balle au pied sautent aux yeux : un dribble exceptionnel, une conduite de balle précise, de la vitesse, de la créativité et une aisance des deux pieds.

Wael Mohya : exemplaire, même sans le ballon

« Créatif, libre, à l’aise avec le ballon. Insouciant, instinctif, rapide pour lire les situations » : c’est ainsi que Mohya, qui préfère évoluer sur l’aile gauche ou en numéro dix dans le demi-espace gauche, se décrit lui-même. Fait assez remarquable pour un footballeur aussi jeune et créatif, il affirme aussi, de façon crédible, qu’un bon joueur offensif « doit apporter quelque chose à l’équipe en attaque, mais aussi participer au travail défensif, faire les efforts pour revenir. Tout le monde aime jouer avec le ballon, moi aussi, mais le jeu sans ballon est tout aussi important. »

Mieux encore : Mohya affiche déjà régulièrement cet état d’esprit sur le terrain. « Sa passe décisive et son but n’étaient pas les seules choses incroyablement réussies. Il a énormément travaillé et s’est vraiment très, très bien comporté sur le plan tactique. Il a fait les efforts pour revenir et a aussi aidé à fermer l’axe », a salué l’entraîneur de Gladbach, Alexander Blessin, après la victoire à Stuttgart, mettant surtout en avant le travail sans ballon de son jeune talent avant d’ajouter : « D’habitude, je n’aime pas mettre quelqu’un en avant, mais là, c’était vraiment excellent, excellent, excellent. »

Mohya bénéficie aussi de la volonté affichée depuis quelques années par Gladbach d’offrir davantage aux talents issus de son centre de formation la possibilité de faire leurs preuves en équipe première. Mais, au vu de sa récente progression, on doit être d’autant plus heureux, dans la région du Bas-Rhin, qu’il soit encore au club. Car il n’y a pas si longtemps, cela semblait loin d’être acquis.

Gladbach a failli perdre Wael Mohya avant ses débuts professionnels

Au début de l’été 2025, le club risquait en effet de perdre le joueur, alors âgé de 16 ans, avant même qu’il ait disputé son premier match avec les professionnels. Gladbach avait négligé de prolonger le contrat de Mohya, qui arrivait alors à échéance, et des médias estimaient soudain que le milieu de terrain allait quitter le Borussia. Plusieurs autres clubs de Bundesliga, en particulier l’Eintracht Francfort, lui auraient fait des avances, et l’Ajax Amsterdam aurait également été intéressé.

Mohya venait de se mettre en lumière lors de la phase décisive du championnat d’Allemagne U17. Début juin 2025, en demi-finale contre le Bayern Munich, il a même volé la vedette à un certain Lennart Karl, qui, peu après, a été autorisé à accompagner les stars du champion record d’Allemagne à la Coupe du monde des clubs. Les U17 de Gladbach ont battu Karl et ses coéquipiers 3-1. Le joueur qui a dominé la rencontre et inscrit deux buts n’était pas Karl, aujourd’hui star du Bayern et international allemand A, mais Mohya. Une semaine plus tard, son but et sa passe décisive lors de la victoire 3-1 en finale contre le RB Leipzig, où il a de nouveau joué un rôle décisif, ont véritablement lancé l’engouement autour de lui.

Un peu moins d’un mois plus tard, Gladbach pouvait annoncer que Mohya avait « décidé, malgré de nombreuses autres offres, de poursuivre le chemin que nous lui avons tracé au Borussia ». Alors encore âgé de 16 ans, il a prolongé son contrat jusqu’en 2028. Un élément a été décisif : la perspective d’obtenir immédiatement sa chance chez les professionnels, alors que son âge lui permettait tout juste d’entamer sa première année chez les U19.

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Sa percée définitive aurait peut-être pu intervenir bien plus tôt, mais, lors de la préparation estivale 2025, Mohya a subi une déchirure partielle du ligament latéral interne du genou pendant un match amical contre le FC Valence. Il a donc d’abord été absent plusieurs semaines. « Ce n’était pas facile. C’était mon premier match dans un Borussia-Park plein, tous les regards étaient tournés vers le 125e anniversaire du club, et puis une blessure comme celle-là survient. Mais, finalement, j’ai vite accepté la situation et je me suis immédiatement concentré sur la suite », a expliqué Mohya.

Wael Mohya est le plus jeune joueur à avoir débuté avec Gladbach

Il a retrouvé la compétition avec les U19 et, fin octobre 2025, le moment est arrivé : lors du match de Coupe d’Allemagne contre le Karlsruher SC (3-1), Mohya a fait ses débuts professionnels. Il est depuis le plus jeune joueur à avoir débuté dans l’histoire de Gladbach, à 16 ans, neuf mois et 27 jours. « Il fallait faire attention à l’heure et à la loi sur la protection des mineurs. En cas de prolongation, cela serait devenu compliqué », a plaisanté l’entraîneur de Gladbach de l’époque, Eugen Polanski, qui a joué un rôle important dans la progression de Mohya. « Je suis favorable à ce qu’on acquière de l’expérience. Qu’il ait 16, 17 ou 18 ans, c’est la performance qui décide. Ce garçon est bon, il est très professionnel. Il est l’un des premiers à arriver et l’un des derniers à partir », a ajouté Polanski, réservant ainsi un éloge particulier au débutant.

Un an s’est écoulé depuis et Mohya a franchi plusieurs autres étapes, dont un cap important à Munich début mars : lors de la défaite 4-1 sur le terrain du Bayern, le joueur de 17 ans a inscrit son premier but en Bundesliga, sauvant l’honneur du Borussia peu après son entrée en jeu. Environ neuf mois après la demi-finale U17, il a aussi retrouvé Lennart Karl : « Après le match à Munich, on a effectivement un peu discuté de la vitesse à laquelle tout peut aller. Et on a aussi échangé nos maillots », raconte Mohya.

Il avait joué il y a quelques années avec Karl, lui aussi né en 2008, en équipe d’Allemagne U16. Par la suite, l’ascension du joyau du Bayern, qui compte désormais quatre sélections avec l’équipe A, a été un peu plus rapide. Mais, au vu des premières décisions audacieuses du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp, qui a offert des débuts sous le maillot de la DFB à neuf joueurs dès son premier rassemblement en fonction, il est assez probable que Mohya figure désormais en bonne place sur ses tablettes. D’autant que le joueur de Gladbach, grâce à ses qualités balle au pied, mais aussi à ses aptitudes au pressing et au contre-pressing, serait tout indiqué pour le style de jeu de Klopp.

Wael Mohya jouera-t-il à l’avenir pour l’Allemagne ou le Maroc ?

La question de savoir si Mohya souhaite jouer pour l’Allemagne reste toutefois entièrement ouverte. Certes, l’adolescent a jusqu’ici toujours porté le maillot de la DFB dans les catégories de jeunes et a récemment fait ses débuts avec les U21 allemands, fin septembre. Mais Mohya a des origines marocaines et pourrait donc encore choisir ce pays d’Afrique du Nord. « Toutes les options restent ouvertes », avait de nouveau précisé cet été le technicien au toucher de balle raffiné, avant d’insister : « Je prends mon temps pour décider. »

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Comme il l’a confirmé en mars au kicker, la Fédération marocaine de football a déjà pris contact avec lui. Les Marocains aimeraient convaincre Mohya de changer de sélection et faire de lui l’une des figures de proue de la Coupe du monde 2030, qu’ils organiseront avec l’Espagne et le Portugal. La DFB est donc prévenue et fera certainement tout son possible pour ne pas perdre l’un de ses talents les plus prometteurs.

À Mönchengladbach, on sait entre-temps que le jour où Mohya partira pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière arrivera tôt ou tard. Comme l’a récemment rapporté Sky, le Bayern Munich, entre autres, suit Mohya de très près. Il en irait de même pour d’autres grands clubs allemands : le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen.

Selon Bild, le Bayern se serait toutefois déjà ménagé une petite avance. Max Eberl, membre du directoire chargé des questions sportives, et le directeur sportif Christoph Freund auraient déjà demandé à des personnes de l’entourage proche de Mohya quelle était exactement sa situation contractuelle à Gladbach et comment un transfert pourrait éventuellement se concrétiser. Si le Bayern décidait de passer à l’action, il aurait de « bonnes chances », selon Bild.

Un départ de Mohya des Poulains dès cet hiver est toutefois improbable, mais la situation pourrait être différente l’été prochain. Selon Sky, le maintien est d’abord une condition à sa poursuite de l’aventure au club. Les perspectives sportives joueront, bien entendu, également un rôle important.

Quoi qu’il en soit, pour ne pas se retrouver contraint de le vendre dès 2027, Gladbach souhaite prolonger le contrat de Mohya, qui expire en 2028. Selon Bild, des discussions auraient déjà eu lieu à ce sujet. Il serait question de doubler son salaire, pour le porter à deux millions d’euros, bonus compris.

À l’image de l’entourage serein de Mohya, les négociations sont menées avec beaucoup de prudence et l’objectif est qu’elles affectent le moins possible le joueur lui-même. Comme l’a récemment souligné le directeur sportif Schröder dans l’émission Sport1-Doppelpass, Mohya se sent certes « merveilleusement bien » au Borussia. Mais Schröder envisage aussi son avenir à moyen terme avec réalisme : « Il ne jouera pas toute sa vie au Borussia Mönchengladbach. »