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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a conclu sa conférence de presse d'avant-match contre le Deportivo Alavés en Liga sur une note amusante.

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Mourinho a désigné l'un des journalistes présents et révélé qu'il s'agissait de son cousin, Pedro Mourinho, qui travaille pour la chaîne « CNN Portugal », avant d'adresser un message ironique sur la manière dont il est traité dans son pays.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Mourinho a déclaré en riant : « Cette personne ici présente est mon cousin, c'est l'un des meilleurs journalistes du Portugal, mais il est passé dans un groupe qui me traite très mal, et je ne peux pas lui parler. »

Les propos de Mourinho ont été tenus sur le ton de la plaisanterie, mais ils en disent long, alors que l'entraîneur portugais mesure parfaitement l'ampleur des critiques et de la pression qu'il subit dans son pays.

Le retour de Mourinho à Benfica avait suscité d'immenses attentes : beaucoup espéraient que son arrivée change immédiatement la trajectoire de l'équipe et qu'il parvienne à réaliser une sorte de miracle.

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Mais les résultats et le jeu n'ont pas été à la hauteur de ces espoirs, si bien que les critiques se sont durcies, au point que des commentateurs portugais ont publiquement remis en cause les capacités de Mourinho et sa carrière d'entraîneur.

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Parmi les phrases qu'il a dû entendre lors de son dernier passage au Portugal : « Il a vieilli, sa carrière est finie et il ne comprend plus rien. »

« Marca » souligne que ces critiques virulentes contrastent avec le statut dont Mourinho jouit toujours au-delà des frontières de son pays, où sa personnalité continue de susciter admiration et respect, tandis que le poids des attentes et de la pression qui pèsent sur lui au Portugal semble jouer contre lui, bien qu'il soit l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire du pays.

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C'est pourquoi la présentation de son cousin par Mourinho n'a pas été qu'un simple moment familial amusant : elle s'est transformée en une occasion pour l'entraîneur portugais d'adresser une nouvelle critique, cette fois avec le sourire, sur la façon dont il estime être traité dans son propre pays.

Un retour remarqué

Le Portugais José Mourinho a repris les rênes du Real Madrid à l'été 2026, un retour qui a replacé son nom au premier plan du football espagnol, après que la direction du club merengue a décidé de faire de nouveau appel à son expérience pour diriger l'équipe première, avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029.

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Le Real Madrid a officialisé la nomination de Mourinho le 11 juin 2026. L'entraîneur portugais entame ainsi sa deuxième expérience au Santiago Bernabéu, après un premier passage entre 2010 et 2013, au cours duquel il a laissé une empreinte nette dans l'histoire du club.

Le premier mandat de Mourinho avait été marqué par une rivalité intense avec le FC Barcelone de Pep Guardiola, dans l'une des périodes les plus palpitantes de l'histoire du football espagnol, les affrontements entre les deux équipes se transformant en une grande bataille tactique et médiatique. L'entraîneur portugais avait mené le Real Madrid au titre en Liga, en Coupe du Roi et en Supercoupe d'Espagne.

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Son retour s'inscrit dans la volonté de la direction du Real Madrid de redonner à l'équipe son caractère compétitif et de tirer parti de l'expérience d'un entraîneur au palmarès bien fourni dans les grandes compétitions, capable en outre de gérer des vestiaires réunissant certaines des plus grandes stars du football mondial.

Depuis sa prise de fonctions, Mourinho s'attache à bâtir un collectif plus soudé, en accordant une grande importance à la discipline tactique et au travail défensif, sans pour autant négliger le potentiel offensif de l'équipe.