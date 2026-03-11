"Il a vécu 14 minutes cauchemardesques" Kinsky humilié par Igor Tudor

Kinsky a été remplacé après seulement 17 minutes de jeu, alors que les Spurs connaissaient un début de match catastrophique au Wanda Metropolitano.

Le joueur de 22 ans disputait son premier match de Ligue des Champions, ayant été préféré à Guglielmo Vicario, mais il a été remplacé par l'Italien alors que son équipe était menée 3-0 en début de rencontre.

Le match n'avait que six minutes de jeu lorsque le gardien tchèque a glissé en tentant de dégager un ballon en retrait. Le ballon est revenu directement à l'Atlético, qui a enchaîné quelques passes précises avant que Marcos Llorente ne glisse le ballon au fond des filets pour ouvrir le score.

Le Tchèque n'était pas responsable du deuxième but, une glissade de Micky van de Ven sur une pelouse manifestement difficile ayant permis à Antoine Griezmann de filer au but.

Cependant, les regards se sont tournés vers l'ancien joueur du Slavia Prague 60 secondes plus tard, lorsqu'il a tenté une passe maladroite dans la surface, offrant le ballon à Julian Alvarez, qui a inscrit le troisième but.

À ce moment-là, Igor Tudor, l'entraîneur des Spurs, déjà sous pression, a décidé que cela suffisait et a remplacé le jeune joueur, qui n'avait disputé que deux matchs de Coupe de la Ligue cette saison, par Vicario.

« Gestion d'équipe catastrophique »

C'est peut-être à ce moment que la véritable polémique a éclaté. Kinsky a été ignoré par Tudor lorsqu'il a quitté le terrain et s'est dirigé directement vers le tunnel pour être consolé par les membres du staff des Spurs. Plusieurs de ses coéquipiers lui ont témoigné leur sympathie à sa sortie du terrain, notamment Kevin Danso.

L'indifférence de Tudor envers le joueur a suscité l'hostilité. Joe Hart, consultant pour TNT et ancien gardien de but de l'Angleterre et de Manchester City, s'est dit consterné par le comportement de l'entraîneur.

« Il a vécu 14 minutes cauchemardesques, c'est indéniable. Même le stade le plaint. Tudor ne lui adresse même pas la parole. Si c'est ça, la gestion d'un homme, je suis sidéré », a déclaré Hart.

« J'essaie de comprendre, et mon sentiment général est que je suis vraiment désolé pour lui. Je sais que c'est un milieu difficile, c'est la Ligue des Champions, c'est un match capital. »

Steve McManaman a qualifié l'attitude de Tudor de « pire exemple de gestion d'homme ».