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Peter Schmeichel, légende de Manchester United, a livré une analyse sans détour de la forme actuelle de Senne Lammens après une soirée difficile pour le gardien en Ligue des champions. Le joueur de 24 ans a montré ses qualités sur sa ligne en arrêtant un penalty, mais plusieurs erreurs coûteuses ont permis au Sporting de revenir et d’arracher un nul 2-2 à Lisbonne.

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Les erreurs de Lammens éclipsent son arrêt sur penalty

Lammens a vécu une soirée européenne difficile face au Sporting : deux erreurs non provoquées ont gâché un début de match prometteur. Après avoir arrêté un penalty de l’attaquant colombien Luis Suarez en première période, le gardien belge a rapidement commis une faute dans la surface, permettant à Suarez de transformer le penalty.

Les choses se sont encore compliquées après la pause lorsque Lammens a relâché un ballon aérien dans la surface. Suarez a été le plus prompt à réagir et a conclu d’un geste acrobatique pour offrir un point au club portugais.

Schmeichel évoque le contrecoup de la Coupe du monde et les lacunes défensives

S’exprimant auprès de CBS Sports, l’ancien gardien de United, Schmeichel, n’a pas voulu dire si Lammens devait être écarté, estimant que le staff du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino pourrait l’aider à redresser la barre. « Je ne sais pas [à partir de quel moment Manchester United devrait l’écarter], a déclaré Schmeichel. Mauricio Pochettino est arrivé avec son propre staff, ce qui veut dire qu’il a un nouvel entraîneur des gardiens. Peut-être que cela peut changer les choses pour lui. »

Schmeichel fait remonter la baisse de forme du joueur de 24 ans à l’élimination de la Belgique face à l’Espagne. Il a ajouté : « Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Coupe du monde, il a joué contre l’Espagne et a commis une petite erreur. [Mikel] Merino a marqué et ils [la Belgique] ont été éliminés. J’ai le sentiment qu’il a un peu perdu confiance à cause de cette erreur et qu’il ne s’en est pas vraiment remis.

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« Quand on est gardien et qu’on n’est pas au meilleur de sa forme, on a besoin que les défenseurs devant soi nous aident. La triste réalité, c’est qu’ils n’ont pas été capables de le faire et, bien sûr, cela aggrave encore les choses. Je l’apprécie beaucoup, mais aujourd’hui n’a pas été un grand jour pour lui. »

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Fernandes appelle toute l’équipe à prendre ses responsabilités

Le début de saison hésitant de Lammens contraste nettement avec sa première saison encourageante à United, après son transfert de 18,1 millions de livres sterling en provenance du Royal Antwerp. Malgré ses erreurs coûteuses au Portugal, le capitaine du club, Bruno Fernandes, a défendu son coéquipier et appelé l’ensemble de l’équipe à assumer ses responsabilités.

« Cela fait partie du football, les erreurs font partie du football et elles entraînent des buts, a déclaré Fernandes. Mais, évidemment, ce n’est pas un sport individuel. Tout le monde doit donc assumer sa part de responsabilité pour tout ce que nous faisons de bien comme de mal.

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« Je pense que l’essentiel, le plus important, c’est de comprendre que nous devons rester unis, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cela ne changera pas la confiance que nous avons les uns envers les autres. »

La pression monte sur Lammens, Darlow attend sa chance

Sa confiance entamée, Lammens devra relever un défi de taille pour retrouver, sous la direction du nouvel entraîneur des gardiens de Pochettino, la forme affichée lors de sa première saison. Recruté cet été, Karl Darlow attend toujours sa chance si un changement s’impose. L’ancien gardien de Newcastle et de Leeds United n’a pas encore disputé de match de Premier League cette saison.