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Le vice-président de l’UEFA Zbigniew Boniek, l’une des plus grandes légendes du football polonais, a vivement critiqué Pep Guardiola dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. Le Polonais a également expliqué pourquoi il place Diego Maradona devant Lionel Messi.

Pour Boniek, qui a notamment joué à la Juventus Turin et à l’AS Rome au cours de sa carrière, la philosophie de la possession du ballon de l’ancien entraîneur de Manchester City illustre une dérive du jeu. « J’ai beaucoup de respect pour Guardiola, mais il a ruiné le football », a déclaré l’homme de 68 ans.

Il a expliqué ce qui lui déplaît : « Son football repose sur le principe suivant : tu me la passes, je te la passe, tu me la passes, je te la passe. On va à droite, on revient à gauche et, à la fin du match, on a effectué 1 788 passes. Ça ne m’amuse pas. J’aime les équipes qui jouent verticalement, qui essaient de marquer un but. J’aime les équipes qui vont de l’avant. »

Parmi les contre-exemples positifs en Serie A, Boniek a notamment cité, précisément, le rival romain de son ancien club, l’AS Rome. « Cette année, j’aime par exemple la façon de jouer de la Lazio, justement parce qu’elle joue verticalement et prend des risques. Ou encore Frosinone : l’équipe risque d’encaisser trois buts, mais pourrait en marquer quatre ou cinq », a salué Boniek.

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Le Polonais a poursuivi : « J’aime le football dans lequel on essaie de marquer de la manière la plus simple possible, avec peu de passes. Peu de passes, mais des passes rapides. C’est pourquoi je crois que la lenteur est aujourd’hui bannie du football. Les joueurs lents n’ont plus aucune chance aujourd’hui. Et jouer le ballon vers l’arrière, c’est quelque chose qui vous tue. »

Getty Images

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Maradona ou Messi ? Le vice-président de l’UEFA livre un verdict sans équivoque

Le Polonais a également pris position dans le débat sur le meilleur footballeur de l’histoire. Invité à comparer directement Lionel Messi et Diego Armando Maradona, Boniek a rendu un verdict sans équivoque.

« Tous deux sont des talents exceptionnels, mais il y a une différence fondamentale : Diego jouait à une époque où il y avait beaucoup de fautes dans le football. Lionel joue dans un monde où l’on n’a plus le droit de toucher qui que ce soit sur le terrain », a-t-il déclaré avant de préciser : « La façon dont les défenseurs traitaient Maradona n’est pas comparable à ce qui se passe aujourd’hui. Diego est unique, même s’il a eu une vie extrêmement compliquée. Si l’on me demande de choisir, je choisis toujours Maradona. »

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Boniek a également raconté un épisode de son passage à la Juventus Turin, lorsqu’il affrontait le SSC Naples de Maradona. « À la fin de la première mi-temps, nous sommes allés au vestiaire et quelqu’un a dit : il faut donner quelques coups durs à Maradona, parce qu’il fait tout ce qu’il veut. Nous sommes retournés sur le terrain et personne ne l’a touché, parce que nous l’admirions trop. Il était tout simplement trop fort. Diego était aussi un type bien et très sympathique. Je suis amoureux de lui. »