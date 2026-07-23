Dante n’a certes pas voulu révéler qui sont, selon lui, les plus grands talents actuels du Bayern. Mais, interrogé plus précisément lors d’un petit point presse jeudi, auquel SPOX a également assisté, il s’est tout de même montré élogieux envers deux joueurs : le défenseur central Filip Pavic (16 ans) et l’ailier gauche Maycon Cardozo (17 ans).

Le défenseur central Pavic a débuté avec l’équipe première du Bayern peu après son 16e anniversaire en janvier, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club derrière Paul Wanner. Cet été, le Germano-Croate né à Freising a participé à l’Euro U17 avec la Croatie. À l’avenir, il doit accumuler du temps de jeu avec la réserve de Dante et tenter de convaincre en vue d’un saut chez les professionnels.

« Il a tout pour devenir un très bon défenseur », a jugé Dante, lui-même autrefois performant au Bayern au poste de défenseur central. Pavic est « un garçon qui veut toujours écouter et toujours continuer à apprendre », mais il est aussi encore « un peu timide ». Dante recommande : « Il doit communiquer un peu plus. » Sur le plan physique aussi, Pavic a encore, sans grande surprise, une marge de progression.

Maycon Cardozo ? « Un bon exemple pour notre équipe »

Comme Pavic, l’ailier gauche Maycon Cardozo a lui aussi fait ses débuts la saison passée avec les professionnels munichois. Il est lui aussi prévu avec la réserve pour la saison à venir. « C’est un énorme plaisir de travailler avec lui », a déclaré Dante. « Il est toujours focalisé, toujours concentré. Il met toujours de l’intensité. Une fois, j’ai dû le freiner : “Hé Maycon, pas sprint, sprint, sprint à chaque fois.” Deux jours avant un match, nous devons faire un peu attention à la charge. Il donne toujours tout. En cela, c’est un bon exemple pour notre équipe. »

Cardozo est né au Brésil, mais il a déménagé en Thaïlande avec sa famille à l’âge de dix ans. À partir de 2024, Cardozo s’est entraîné avec la World Squad du Bayern, avant de rejoindre définitivement Munich au début de l’année 2025. Pour cela, il parle déjà « très bien allemand », estime Dante. Lui-même, au passage, n’a pas oublié la langue durant ses onze années passées loin d’Allemagne. Avec sa nouvelle équipe, Dante lancera vendredi à domicile contre le SC Eltersdorf sa saison de Regionalliga.