Il a surpassé les plus grands… Bono entre dans l’histoire de la Coupe du monde par la porte écossaise

Yassine Bounou, gardien de l’équipe nationale marocaine, a éclipsé plusieurs géants africains de son poste pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde.

Le portier d’Al-Hilal a contribué à la précieuse victoire 1-0 du Maroc face à l’Écosse, tôt ce samedi matin, lors de la 2ᵉ journée du groupe 3 des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ce succès rapproche les Lions de l’Atlas des seizièmes de finale.

Selon les données de « SofaScore », il n’a pas été contraint de réaliser le moindre arrêt durant les 90 minutes.

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Il a ainsi gardé ses cages inviolées pour la quatrième fois en Coupe du monde, après ses clean sheets face à la Croatie, l’Espagne et le Portugal en 2022, portant à huit son total de rencontres disputées dans l’épreuve.

Selon le site français « Stats Foot », Bono est désormais le gardien africain ayant gardé le plus souvent ses cages inviolées en Coupe du monde.

Selon le site, le gardien marocain devance désormais le trio de légendes Peter Rufai et Vincent Enyeama (Nigéria) ainsi que Thomas Nkono (Cameroun), auteurs chacun de trois clean sheets.

Par ailleurs, Bono fait désormais partie des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matchs avec la sélection marocaine, toutes compétitions confondues, dans l’histoire des Lions de l’Atlas.

Avec 92 capes, le gardien partage la quatrième place du classement des joueurs les plus sélectionnés avec Youssef En-Nesyri, actuellement écarté du groupe pour la Coupe du monde 2026.

Le classement est dominé par Noureddine Naybet (115 sélections), devant Achraf Hakimi (98) et Ahmed Feras (94).