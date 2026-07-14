« Il a signé un contrat avec un robot ! »… Le président brésilien fustige Ancelotti : « Quelle honte ! »

Les critiques visant l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne, se sont intensifiées, après l’élimination retentissante en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, jusqu’à atteindre les plus hautes sphères du pouvoir national. Le président Luiz Inácio Lula da Silva s’est en effet joint au chœur des détracteurs en tenant des propos cinglants sans précédent.

Ces déclarations ont été faites lors d’une visite officielle à l’institut technologique MAWA de São Paulo, où le chef de l’État a profité de la tribune pour adresser des piques à l’entraîneur transalpin, censé rester en poste jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Ancelotti avait pris les rênes de la « Seleção » dans l’objectif de ramener le titre mondial qui échappe au Brésil depuis 2002, mais les performances décevantes de la sélection la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde ont abouti à un choc : une élimination précoce face à la Norvège.

Un robot plus redoutable que nos joueurs

Au cours de sa visite à l’Institut de technologie, le président Lula a manifesté son admiration pour le projet d’un étudiant, un prototype sophistiqué de « robot » conçu à l’aide de technologies de pointe, qu’il a utilisé comme prétexte pour critiquer Ancelotti devant l’assistance.

D’un ton sarcastique, Lula da Silva a lancé : « Je vais présenter ce robot à Ancelotti. Ce jeune a créé une machine d’une vraie férocité, qui rappelle Mbappé ou Haaland. Ce robot tire bien au but, Ancelotti pourrait l’engager, et je parie qu’il nous ramènerait la Coupe du monde. »

Et de conclure : « Qui est Ancelotti ? C’est le sélectionneur de notre équipe nationale, celui qui est parti au Mondial avec une délégation énorme, et qui a vu revenir un seul joueur à bord de l’avion officiel. Quelle honte ! Un seul joueur est rentré au pays. »

Danilo seul à bord de l’avion

Le président Lula faisait ainsi allusion au retour solitaire du latéral droit Danilo au Brésil à bord de l’avion officiel de la Seleção, après l’élimination précoce de la Coupe du monde, tandis que les autres membres de la délégation, joueurs et staff technique inclus, alors que le reste de la délégation, joueurs et staff inclus, s’était envolé vers d’autres destinations pour des vacances bien méritées loin de la colère des supporters brésiliens.

Ce n’est pas la première fois que le chef de l’État brésilien critique ouvertement la gestion de la sélection par Ancelotti : il s’était déjà moqué de la convocation de la star Neymar da Silva lors de la Coupe du monde, le qualifiant de « premier footballeur de l’histoire à pratiquer le télétravail », en référence à son niveau en berne et à son temps de jeu limité.

La pression s’intensifie sur l’entraîneur italien.

Ancelotti, dont le palmarès est impressionnant en club, traverse la période la plus délicate de sa carrière de sélectionneur. Les appels à son départ se multiplient dans l’opinion publique et dans les médias, même si son contrat court jusqu’à la Coupe du monde 2030, prévue en Amérique du Sud.