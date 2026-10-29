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imago-sport-1085103827.jpgMiddle East Images
Abobakr El Mokadem
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Il a signé avec le Raja : Chobier utilise un « poussin et une oie » pour évaluer le groupe d'Al Ahly en Coupe de la Confédération

Al Ahly SC vs RCA Casablanca
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Pyramids FC vs MAS Fes
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« Zamalek dans un groupe relevé »

Le journaliste Ahmed Chobeir a commenté les résultats du tirage au sort des seizièmes de finale des deux compétitions que sont la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération.

Zamalek et Pyramids représentent l'Égypte en Ligue des champions d'Afrique, tandis que Al Ahly est le seul engagé en Coupe de la Confédération, après l'élimination du club de ZED.

Zamalek a hérité du groupe 2 avec les Young Africans de Tanzanie, le MC Alger et le Club Africain de Tunisie, alors que Pyramids se retrouve dans le groupe 4 avec Al Hilal du Soudan, le Horoya de Conakry en Guinée et le MAS Fès du Maroc.

Le tirage au sort a placé Al Ahly dans le groupe 1 avec le Raja de Casablanca au Maroc, l'ASKO Kara du Togo et le Primeiro de Agosto d'Angola.

Chobeir a déclaré, dans des propos radiophoniques ce jeudi : « Croyez-le ou non, le groupe de Zamalek est le seul où figurent 4 clubs champions de leur championnat la saison dernière. Zamalek est champion du championnat d'Égypte, les Young Africans sont champions du championnat de Tanzanie, le MC Alger est champion du championnat d'Algérie, et le Club Africain est champion du championnat tunisien. C'est donc un groupe explosif, le groupe de Zamalek est extrêmement difficile. »

Il a poursuivi : « Mon pronostic pour le groupe 2 de la Ligue des champions d'Afrique, c'est que Zamalek se qualifiera, accompagné soit du MC Alger, soit du Club Africain de Tunisie. Pyramids a réservé la première place du groupe 4, et la lutte pour la place se jouera entre le MAS Fès et Al Hilal du Soudan. »

Chobeir a ajouté : « Pour Al Ahly en Confédération, pas de plaisanterie, c'est déjà écrit pour toi : dès lors qu'Al Ahly entre dans une compétition, il jouera pour le titre de champion. C'est une compétition où figurent de nombreux clubs costauds. Les gens parlaient des canards kényans, ou des oies kényanes et des poussins kényans, mais non, il n'y a ni poussin ni oie, il n'y a aucune petite équipe, quel que soit le pays. »

Il a conclu : « Al Ahly et le Raja sont les mieux placés pour se qualifier du groupe, mais ne vous fiez pas trop aux surprises du Primeiro de Agosto d'Angola. »

 

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