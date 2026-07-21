Il a scellé la fin du rêve de Ronaldo... une légende de la Premier League annonce sa retraite

L'arbitre anglais Anthony Taylor a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière d'arbitre, après le baisser de rideau sur la Coupe du monde 2026, refermant ainsi un parcours de plus de deux décennies durant lequel il a dirigé des centaines de rencontres aux plus hauts niveaux national, continental et international.

Le dernier match de Taylor s'est déroulé en huitièmes de finale de la Coupe du monde, opposant l'Espagne au Portugal, et s'est soldé par une victoire de la sélection espagnole grâce à un but décisif inscrit par Mikel Merino dans le temps additionnel, éliminant Cristiano Ronaldo de la compétition, avant que « la Roja » ne poursuive sa route vers le sacre.

Âgé de 47 ans, Taylor a dirigé 831 matchs au cours de sa carrière, dont 432 rencontres en Premier League sur 16 saisons, et a également arbitré la finale de la Ligue des champions 2024 entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid.

Selon les statistiques d'« Opta », Taylor est le troisième arbitre à avoir dirigé le plus de matchs en Premier League de l'histoire, devancé uniquement par Mike Dean (560 matchs) et Martin Atkinson (462 matchs).

Taylor a déclaré, dans le communiqué annonçant sa retraite, rapporté par le journal « The Athletic », ce mardi : « Arbitrer au plus haut niveau a été un immense honneur pour moi, mais la pression est énorme et le regard porté sur nous ne s'arrête jamais. Je sens que le bon moment est venu de me retirer et d'entamer un nouveau chapitre de ma carrière. »

Il a ajouté : « Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mes assistants Gary et Adam, à mes collègues arbitres, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont œuvré dans le football et m'ont soutenu durant toutes ces années. Et surtout, je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien constant, malgré les grands sacrifices qu'a exigés ce métier. »

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Taylor a participé à l'arbitrage de deux éditions de la Coupe du monde, la première au Qatar en 2022, et la seconde lors de la dernière édition. Il a également arbitré des matchs lors des deux Championnats d'Europe des nations en 2020 et 2024.

Parmi les temps forts de sa carrière figurent aussi l'arbitrage de la finale de la Coupe d'Angleterre en 2017 et en 2020, de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015, ainsi que de la finale des barrages d'accession à la Premier League en 2018.

De son côté, Howard Webb, président de la commission des arbitres professionnels en Angleterre, a salué la carrière de Taylor, déclarant : « Il a prouvé pendant de longues années qu'il était l'un des meilleurs et des plus performants arbitres qu'ait produits le football anglais. Sa valeur ne s'est pas limitée à ce qu'il a apporté sur le terrain : il a également été un modèle pour ses collègues et pour la nouvelle génération d'arbitres. »

Il a ajouté : « Le professionnalisme dont il a fait preuve, ainsi que son soutien constant à ses collègues et aux arbitres montants, reflètent sa personnalité singulière et sa grande contribution au développement du système arbitral anglais. »