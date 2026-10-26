Il a sauvé le Clasico du chaos : comment l'arbitre a volé la vedette au Camp Nou ?

Le Real Madrid dirigé par José Mourinho n'a pas été le seul vainqueur de la soirée au Camp Nou ; lors d'un match chargé d'une atmosphère de tension et de pression sans précédent, le football espagnol a connu un autre vainqueur que personne n'attendait : l'arbitre.

Le sommet du Clásico, que le Real Madrid a remporté grâce à un doublé de Kylian Mbappé, a débouché sur une nouvelle victoire pour le sifflet arbitral espagnol, dont le héros fut l'arbitre international chevronné Juan Martínez Munuera, choisi pour diriger le match le plus important de la saison jusqu'à présent.

Un éloge unanime

Selon le journal « Mundo Deportivo », la communauté arbitrale espagnole est très satisfaite de la prestation livrée par l'arbitre originaire de Valence, d'autant plus qu'il avait conscience de l'ampleur de la tension immense qui avait précédé la rencontre à Barcelone.

Munuera a dirigé le match avec brio et un calme enviable, sans avoir besoin d'inonder le terrain de cartons. En 90 minutes de lutte physique et tactique, il n'a brandi que six cartons jaunes seulement, trois pour chaque équipe, dont trois sont intervenus dans le temps additionnel pour Mbappé, Huijsen et Adeyemi. Tandis que Gordon et Baldé du Barça, ainsi que Tchouaméni du Real Madrid, ont écopé d'avertissements pour des fautes liées uniquement au jeu.

Des séquences controversées

Malgré cette prestation de haut niveau, le match n'a pas été exempt de quelques séquences qui ont suscité le débat. Il y a eu une intervention musclée de Cucurella sur Lamine Yamal à la 37e minute, et une intervention plus controversée de Cancelo par-derrière sur Diomande, une séquence dont le Real Madrid s'est plaint en raison de la non-intervention de la salle de la vidéo assistance à l'arbitrage (VAR), dirigée par Javier Iglesias Villanueva.

Les analystes estiment que l'intervention de Cancelo ne méritait pas l'expulsion, mais qu'elle méritait au moins un carton jaune, tout comme l'intervention de Camavinga sur Rodrygo que l'arbitre a également ignorée. Mais cela reste de petits détails qui n'ont pas affecté l'image globale d'une prestation arbitrale de haut niveau.

Une protection particulière et une désignation secrète

Des sources ont révélé que le Comité technique des arbitres (CTA) a veillé à protéger la désignation de Munuera par tous les moyens, et a déployé d'intenses efforts pour empêcher sa fuite vers les médias. Bien qu'il se soit imposé comme un candidat de premier plan depuis le milieu de la semaine dernière, sa désignation officielle pour diriger le cinquième Clásico de sa carrière n'a été confirmée que le samedi.

Ce succès renforce le message que le président de l'instance arbitrale, Fran Soto, a voulu faire passer récemment, lorsqu'il a loué avec fierté les arbitres espagnols en les qualifiant de « meilleurs du monde » ; lors d'une soirée où tout le monde attendait des erreurs d'arbitrage, Munuera a été l'autre grand vainqueur.



