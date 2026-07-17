Il a sauvé Hakimi et provoqué la colère du FC Barcelone et du Real Madrid : l’arbitrage de la finale de la Coupe du monde fait polémique !

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre slovène Slavko Vincic pour diriger la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche prochain au MetLife Stadium de New York. Cette décision a provoqué une vive polémique en raison du passé controversé de l’officiel.

La FIFA a officialisé l’équipe d’arbitrage : Vincic sera assisté de ses compatriotes Tomaž Klankovič et Andraz Kovačič, tandis que les Jordaniens Adham Al-Makhadmeh et Mohammed Al-Kallaf ont été désignés quatrième arbitre et assistant vidéo.

Vincic a exprimé sa grande joie face à cette nomination en déclarant : « D’abord un choc, puis une joie immense. Je tremblais. C’est un immense honneur d’arbitrer la finale de la Coupe du monde. C’est le rêve de tout arbitre, je suis donc très fier de moi, de mon équipe et de représenter mon pays lors du plus grand événement sportif au monde. »

Toutefois, sa copie durant le tournoi a suscité quelques réserves. puisqu’il a officié lors de trois rencontres : Brésil-Maroc, marquée par une intervention violente de Hakimi sur la cheville de Vinícius restée impunie ; Jordanie-Algérie, rencontre plutôt calme ; puis Mexique-Équateur, match au cours duquel il a distribué sept cartons, dont un rouge très discuté à Piero Hincapié.

Les doutes s’amplifient au vu de ses récentes prestations en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale Bayern Munich-Real Madrid, où il avait averti Eduardo Camavinga pour la deuxième fois en oubliant le premier carton jaune reçu seulement huit minutes auparavant. Le FC Barcelone s’était aussi estimé lésé par ses décisions lors d’un match de phase de groupes contre l’Inter Milan en 2022, notamment sur des mains litigieuses.

Plus préoccupant encore, son casier judiciaire : en 2020, il a été interpellé en Bosnie-Herzégovine lors d’une opération antidrogue et prostitution qui a conduit à l’arrestation de 26 hommes et de neuf jeunes femmes. Les enquêteurs ont saisi quatre sacs de cocaïne, dix pistolets, trois gilets pare-balles et plus de dix mille euros.

Vincic a plaidé non coupable : « J’ai accepté une invitation à déjeuner, et il s’est avéré que c’était la plus grande erreur que j’aie commise. Je le regrette. Je me suis retrouvé dans cette ferme par hasard ; j’étais en Bosnie pour assister à une réunion de travail, et lorsque la police est arrivée à l’improviste, j’étais assis avec mes collègues, mais je n’ai aucun lien avec ce groupe. »

aucune accusation n’a finalement été retenue contre l’arbitre slovène, relâché après un interrogatoire en tant que témoin. et il bénéficie du soutien de sa fédération, qui qualifie ces faits de « regrettables incidents ». Reste que ce passé controversé plane sur la finale la plus importante de l’histoire du football, promise à devenir la plus lucrative en termes de ventes de billets, certains atteignant plus de deux millions de dollars.