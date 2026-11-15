Il a retrouvé son éclat récemment : quatre clubs italiens se disputent une star du Real Madrid

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Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, l'intérêt de plusieurs clubs italiens pour s'attacher les services d'un joueur du Real Madrid, à l'issue de la saison en cours.

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Mastantuono, âgé de 19 ans, a rejoint le Real Madrid à l'été 2025 comme l'une des recrues phares du club, la Maison Blanche ayant versé 63,2 millions d'euros à River Plate.

L'Argentin a joué un rôle important sous la houlette de Xabi Alonso, mais il a progressivement reculé pour s'éloigner du onze de départ et finir par devenir un remplaçant.

L'été dernier, avec l'arrivée du Portugais José Mourinho, Mastantuono a rejoint la Fiorentina sous forme de prêt pour une seule saison.

En principe, l'Argentin doit retourner au Real Madrid à la fin de la saison en cours.

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Cependant, le journal « La Repubblica » a indiqué que la Fiorentina souhaite conserver Mastantuono une saison supplémentaire, précisant que cela nécessiterait, ou du moins en augmenterait la probabilité, que le club se batte pour une place qualificative aux compétitions européennes.

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Les prestations remarquables de Mastantuono avec la Fiorentina ont suscité l'intérêt d'autres clubs du championnat italien.

Le journaliste Akram Konur a rapporté que les clubs de Milan, de la Roma et de Naples suivent de près le milieu de terrain argentin.

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Mastantuono et la douleur de son exclusion du Mondial

Dans un message qui n'est peut-être pas anodin et qui semble directement adressé à la direction du Real Madrid, la jeune star argentine Franco Mastantuono a ouvert son cœur après avoir retrouvé son éclat sur les pelouses italiennes, affirmant que son transfert en Calcio a été un véritable tournant dans sa carrière et dans sa vie.

Les déclarations du joueur sont intervenues après la victoire de la sélection argentine contre la Bolivie, le mois dernier, et ont été rapportées par le média espagnol « Mundo Deportivo », alors qu'il s'est arrêté en zone mixte pour s'adresser aux journalistes, sans cacher son bonheur face à ce nouvel environnement.

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Mastantuono a déclaré sur un ton empreint de satisfaction : « Je me sens très bien depuis que je suis parti en Italie et que j'ai un peu changé de vie. Je me sens vraiment à l'aise et je me suis beaucoup amusé », dans une allusion claire à la différence qu'il a trouvée entre la pression à Madrid et la stabilité en Italie, ajoutant : « Changer d'environnement a été formidable pour moi. »

Au sujet de la sélection, le jeune Argentin a adressé un remerciement particulier à son entraîneur Lionel Scaloni, expliquant : « Scaloni me donne une grande liberté de jeu, et je lui en suis reconnaissant », ce qui reflète la confiance qu'il a retrouvée sous le maillot de l'Albiceleste.

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Mastantuono, toujours lié par un contrat avec le Real Madrid, n'a pas non plus caché l'ampleur de la douleur ressentie après son exclusion de l'effectif de l'Argentine lors de la dernière Coupe du monde.

Il a reconnu : « C'est difficile de ne pas être appelé, mais j'ai toujours encouragé mes coéquipiers et l'Argentine à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont livré une performance impressionnante en Coupe du monde et ont rendu tous les Argentins fiers. »

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Il a conclu ses propos sur une note d'optimisme pour un nouvel avenir : « Une nouvelle étape commence. Je me sens en forme et une occasion pourrait se présenter à moi, mais avant tout, je veux travailler avec la sélection nationale. »

Mastantuono (19 ans) a rejoint les rangs de la Fiorentina sous forme de prêt en provenance du Real Madrid l'été dernier, après une période difficile passée dans la capitale espagnole, pour se retrouver de nouveau dans l'atmosphère de Florence et retrouver le niveau qui avait fait de lui l'un des plus grands talents d'Amérique du Sud.