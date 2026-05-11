



L’homme qui a pratiquement rendu tous les footballeurs professionnels (et leurs conseillers) beaucoup plus riches, sauf lui-même, n’avait pas l’intention de changer le football pour toujours. Jean-Marc Bosman ne voulait pas faire de vagues, il n’avait pas prévu d’attaquer en justice son club, le RFC Liège, la fédération belge de football et finalement aussi l’UEFA devant la Cour de justice européenne.

Bosman ne voulait pas du tout « offrir quelque chose de merveilleux » au football, comme il le dit aujourd’hui. Et surtout, il n’avait pas voulu en payer lui-même le prix le plus élevé. « J’ai eu une vie chaotique », résume-t-il à propos de ce qui fut en réalité une véritable descente aux enfers : alcool, dettes, dépression, une plainte pour violences conjugales et des difficultés financières chroniques. Bosman a révolutionné le football, mais le football n’a plus voulu de lui. « C’est triste, mais depuis le début, on a voulu m’effacer. J’ai été ignoré. Mais j’ai compris qu’on paie un prix quand on s’attaque à un appareil de pouvoir en place », dit-il aujourd’hui.

À l’époque, Bosman voulait certes la justice, mais pour lui-même avant tout. Il voulait simplement continuer à jouer au football et rejoindre, à la fin de son contrat avec le club de première division belge du RFC Liège à l’été 1990, le club français de deuxième division de l’USL Dunkerque.

Bosman avait alors 25 ans, un milieu offensif au talent moyen, formé au Standard de Liège et qui y avait fait ses débuts dans le football professionnel, mais qui, lors des deux années précédentes chez le rival local du RFC, n’avait disputé que 25 matches en Division 1. Bosman était heureux que son contrat avec le RFC prenne fin, les derniers mois avaient été difficiles. Bosman s’était disputé avec l’entraîneur et la direction, le club lui avait bien proposé une prolongation de contrat, mais avec un salaire de seulement 850 euros par mois environ, soit à peine un quart de son revenu initial. Nous parlons de 1990, mais 850 euros pour un footballeur de première division en Europe de l’Ouest ? C’était déjà plutôt ridicule à l’époque ; un ouvrier d’usine gagnait alors environ 1 000 euros en Belgique. L’offre venue de Dunkerque tombait à pic, certes en deuxième division, mais en France, un plus grand pays de football que la Belgique. Et il pourrait jouer dans une ville située juste à la frontière de son pays. Une offre solide pour un joueur comme Bosman.

Son club de l’époque réclamait une indemnité de transfert gigantesque pour Jean-Marc Bosman

Seulement voilà : le RFC Liège ne voulait pas laisser partir Bosman si facilement et réclamait entre 600 000 et 800 000 euros de transfert pour son numéro 10. À noter : pour un joueur dont le contrat avait expiré et à qui l’on venait tout juste de proposer un nouveau contrat au salaire minimum belge.

Dunkerque ne voulait pas ou ne pouvait pas payer autant, Liège a interdit le transfert. Et Bosman est devenu un rebelle. Il a abandonné son statut professionnel, s’est fait requalifier comme amateur et a ainsi pu quitter Liège. Il a d’abord rejoint un club français de cinquième division pour garder la forme, puis un an plus tard un club de première division à La Réunion, une île française de l’océan Indien. Mais surtout, Bosman a réclamé des dommages et intérêts à son ancien club et à la fédération belge de football.

Sur le plan sportif, les changements de club de Bosman valaient à peine la peine d’être mentionnés, il n’a pas été heureux à La Réunion et lorsqu’il est revenu en Belgique en 1992, aucun club n’a voulu lui offrir de contrat. Il a demandé des allocations chômage, ce qui lui a été refusé. Pendant un temps, l’ancien professionnel a vécu dans le garage de la maison de ses parents durant ces années-là.





Getty Images

L’arrêt Bosman partage le football en un avant et un après

Devant les tribunaux, cela s’est mieux passé. Dès 1990, des juridictions en Belgique ont décidé que son transfert à Dunkerque n’aurait pas dû coûter d’indemnité. Mais le club et la fédération de football se sont opposés aux décisions ; selon l’UEFA, les juridictions ordinaires n’étaient pas compétentes pour le football, seul le football pouvait décider du football, insistait l’instance. Mais le football avait alors compté sans l’UE : la justice belge et Bosman ont saisi la Cour de justice européenne. Ils voulaient obtenir un arrêt de principe selon lequel les footballeurs professionnels devraient eux aussi bénéficier de la libre choix du lieu de travail en vigueur dans l’UE.

Les clubs de football et les fédérations fulminaient et annonçaient la fin du football, « l’Union européenne tente de détruire le football de clubs », tonnait le président de l’UEFA de l’époque, Lennart Johansson, et le futur patron de la FIFA Sepp Blatter, alors encore secrétaire général de la FIFA, tentait de se poser en sauveur des déshérités : « Devons-nous laisser les riches devenir encore plus riches sans rien dire ? »

Mais rien n’y a fait : en décembre 1995 est tombé le verdict qui a partagé le football en un avant et un après.

Avant l’arrêt Bosman, les joueurs n’étaient pas des salariés, ils étaient comme des serfs et appartenaient pratiquement à leurs clubs. Les joueurs ne pouvaient changer de club que si leur club actuel l’autorisait, même si leur contrat avec celui-ci avait déjà expiré. Après l’arrêt Bosman, les joueurs pouvaient faire ce qu’ils voulaient à la fin de leur contrat. Les joueurs avaient les clubs en main : les clubs devaient tenter de prolonger les contrats le plus tôt possible, mais cela avait un coût : les salaires des joueurs ont explosé d’un coup.

Avant, des indemnités de transfert étaient aussi dues lorsque les contrats étaient arrivés à échéance, après, les professionnels sans contrat étaient libres de tout transfert et exigeaient souvent de leurs nouveaux clubs une prime à la signature.

Avant, les clubs pouvaient décider plus ou moins de manière arbitraire combien valait un joueur et combien d’argent il devait gagner. Après, les joueurs sont surtout devenus de plus en plus chers.

Avant l’arrêt Bosman, les professionnels jouaient pour le salaire minimum, après l’arrêt, même des professionnels au talent moyen sont devenus des millionnaires des revenus dans les grands championnats.

Avant, seul un nombre limité de joueurs étrangers pouvait évoluer dans un club, au début des années 1990 ils étaient trois dans la plupart des ligues européennes. Après, cela a appartenu à l’histoire, du moins pour les professionnels de l’UE puis plus tard de toute l’UEFA : le 26 décembre 1999, en Premier League, le FC Chelsea a aligné pour la première fois de l’histoire une équipe d’un grand championnat composée uniquement de joueurs étrangers.

Jean-Marc Bosman ne pouvait même plus « s’offrir une glace » par moments

L’entraîneur de Chelsea à l’époque : l’Italien Gianluca Vialli, qui l’année précédente avait conduit Chelsea, comme entraîneur-joueur, au triomphe en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe. Vialli était d’ailleurs le joueur le plus cher avant Bosman : en 1992, la Juventus avait payé 17 millions d’euros de transfert à la Sampdoria Gênes pour le jeune attaquant. Un an et demi après l’arrêt Bosman, l’Inter Milan a payé 26,5 millions d’euros au FC Barcelone pour Ronaldo, et 20 ans plus tard, les 222 millions d’euros versés par le PSG à Barcelone pour Neymar ont fait exploser toutes les limites.

L’arrêt Bosman a rendu énormément de professionnels beaucoup plus riches et il a déplacé le rapport de force dans le football en faveur des joueurs. En même temps, et là Blatter devait effectivement avoir raison, il a cimenté la domination du top 5 des championnats : alors que ceux-ci représentaient, dans la première moitié des années 1990 avant l’arrêt, un peu moins de 80 % des joueurs classés dans le top 10 du Ballon d’Or, après Bosman, 98 % des protagonistes du Ballon d’Or évoluaient en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en France.

Jean-Marc Bosman n’a rien eu de tout cela. « Tout le monde profite de moi. De mon combat. Sauf moi, je n’en ai rien », dit Bosman. En 1996, il a encore disputé sept matches pour le RSC Visé, alors pensionnaire de la deuxième division belge. En 1999, neuf ans après le début de sa procédure et quatre ans après l’arrêt Bosman, il a reçu 780 000 euros de dédommagement pour la fin prématurée de sa carrière. L’argent est vite parti, et pendant un temps il ne pouvait même plus « s’offrir une glace ». Quelques professionnels belges comme Frank Verlaat ou Marc Wilmots, qu’il avait enrichis grâce à sa procédure, ont donné un peu d’argent pour aider Bosman à s’en sortir. Aujourd’hui, il reçoit une aide mensuelle du syndicat des joueurs Fifpro. Au moins, celui-là ne l’a pas oublié. « Tout le monde connaît la règle Bosman, mais personne ne connaît l’homme qui se cache derrière, dit Bosman, je suis un homme sans visage. »

Le rebelle malgré lui porterait-il à nouveau plainte aujourd’hui ? « J’ai donné quelque chose de merveilleux au monde du football, mais je n’ai jamais reçu de reconnaissance. C’est surtout cela qui m’a blessé », dit Bosman, « alors non, je ne le referais pas. J’ai dû beaucoup donner pour ça. »