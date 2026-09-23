Jusqu’à 50 millions d’euros d’indemnité de transfert auraient été proposés cet été par Galatasaray au Real Madrid pour le milieu de terrain de 23 ans Eduardo Camavinga. Le Real Madrid semblait disposé à discuter, puisque le Français aurait en interne été considéré comme « pas invendable ». Mais le transfert en Turquie a échoué, à cause du joueur.





Camavinga ne considérerait pas la Süper Lig comme sa prochaine destination privilégiée et voulait plutôt, selon certaines informations, s’imposer au Real Madrid. Sous les ordres du nouvel entraîneur Jose Mourinho, le milieu axial polyvalent, qui a aussi déjà évolué comme latéral au Real, n’est pas un titulaire. Il a toutefois bien eu du temps de jeu jusqu’ici. Mourinho a utilisé Camavinga lors des six matches de Primera Division jusqu’à présent.

Selon les informations du quotidien sportif espagnol « AS » et du portail turc « Fanatik », Galatasaray n’aurait toutefois pas abandonné l’espoir de recruter Camavinga. Le club de Leroy Sane préparerait déjà une nouvelle offre pour Camavinga en vue de l’hiver. Le calcul de Gala : si Camavinga ne parvient pas durablement à intégrer le onze de départ sous Mourinho, il pourrait peut-être finalement accepter un transfert à Gala par frustration, même si ce n’est d’abord que sous la forme d’un prêt.

Jusqu’à quand court encore le contrat d’Eduardo Camavinga au Real Madrid ?

Camavinga a certainement profité cet été du fait que Rodri n’a pas cédé aux longues avances du Real et qu’il a finalement quitté Manchester City pour le FC Barcelone. La concurrence au milieu de terrain du Real ne s’en est donc au moins pas excessivement accrue. Malgré tout, Aurelien Tchouameni et Federico Valverde sont placés devant Camavinga dans la hiérarchie des milieux centraux plutôt à vocation défensive.

Camavinga est encore lié au Real Madrid jusqu’en 2029.



