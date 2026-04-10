L’entraîneur de Chelsea, Liam Rossiniore, a réitéré sa position sur la suspension disciplinaire d’Enzo Fernández, le capitaine de l’équipe, indiquant que le milieu argentin ne sera pas disponible pour la rencontre de Premier League face à Manchester City dimanche prochain.

« Il reste encore quelques obstacles que le club et le joueur doivent surmonter avant le retour de Fernández dans le onze de départ », a expliqué Rossiniore lors de la conférence de presse d’avant-match.

Cette suspension fait suite à des propos tenus par le joueur lors de la dernière trêve internationale, qui ont suscité une polémique quant à son avenir au sein du club londonien.

Fernandes avait déjà été écarté du groupe qui a écrasé Port Vale 7-0 en Coupe d’Angleterre le week-end dernier, et Rossiniore a confirmé que la suspension s’appliquerait aussi au choc contre Manchester City.

Des propos dans lesquels il exprimait son attachement à la vie en Espagne et un intérêt pour le Real Madrid avaient semé le doute sur son engagement envers Stamford Bridge.

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Rosiner a jugé ces propos « inacceptables », en particulier l’expression de son amour pour la vie en Espagne, et a confirmé la suspension initiale de deux matchs.

« J’ai eu une bonne conversation avec Enzo, voire trois ou quatre, et il s’est excusé auprès de moi et du club. Nous réglerons cette affaire après le match important de dimanche », a-t-il précisé.

« Nous avons eu un échange sérieux, a ajouté Rossini. Je ne remets pas en cause sa personnalité ou son intégrité, mais chacun doit assumer les conséquences de ses actes. »