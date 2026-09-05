Les supporters du club anglais de Newcastle United ont surpris leur entraîneur allemand Matthias Jaissle avec un message spécial, bien que l'équipe ne dispute que sa quatrième rencontre officielle sous sa direction.

Newcastle a reçu Bournemouth, ce samedi, au stade de St James' Park, lors de la troisième journée du Championnat d'Angleterre de Premier League.

Avant le coup d'envoi de la rencontre, le journaliste anglais Sean McCormick a publié la photo d'une banderole brandie par les supporters de Newcastle, dans les tribunes de St James' Park, sur laquelle était inscrit : « L'armée noir et blanc de Matty Jaissle ».

Cette banderole a témoigné de la grande admiration dont bénéficie l'entraîneur allemand au sein du club anglais, après en avoir pris les commandes juste avant le début de la saison actuelle, en remplacement de l'entraîneur anglais Eddie Howe.

Les Magpies n'ont subi aucune défaite sous la direction de Jaissle jusqu'à présent, ayant fait match nul face à Liverpool 2-2 et battu Tottenham Hotspur 2-0 en Premier League, tout en s'imposant face à West Bromwich Albion 3-2, au deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise.

Il convient de rappeler que Jaissle s'est forgé une grande histoire avant son arrivée à Newcastle, notamment avec Al-Ahli en Arabie saoudite, qu'il a entraîné entre 2023 et 2026, et qu'il a conduit au sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises, ainsi qu'en Supercoupe d'Arabie saoudite à une seule reprise.

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