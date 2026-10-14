En avril, le prestigieux quotidien régional norvégien Stavanger Aftenblad publiait une chronique sur Zlatko Tripic intitulée : « Le capitaine de Viking n’est pas un connard. Il incarne exactement la mentalité que nous recherchions depuis longtemps. » Champion en titre, Viking Stavanger s’apprêtait alors à disputer sa première Ligue des champions depuis 1992. « On peut discuter de beaucoup de choses que fait Zlatko Tripic sur un terrain de football, poursuivait le texte. Mais sa mentalité de vainqueur fait partie de ce cynisme tant attendu auquel Viking sera confronté lors de chacun de ses matches en Europe. »

Cette chronique faisait suite à des incidents survenus lors du choc du championnat norvégien entre Viking et Valerenga Oslo. Viking avait finalement remporté cette rencontre houleuse de justesse (1-0). Après le coup de sifflet final, le capitaine Tripic avait célébré la victoire avec excès devant le banc adverse, ce qui lui avait valu d’être pris à partie par tout un groupe de représentants de Valerenga. Le résultat ? Un carton jaune pour Tripic, un rouge pour Sebastian Jarl, de Valerenga. Mission accomplie. Et en Norvège, le monde du football débattait : Tripic était-il un « connard » ?

Quoi qu’il en soit, l’ailier gauche de 33 ans est passé maître dans l’art de provoquer juste assez pour s’en sortir lui-même, tandis que ses adversaires finissent par perdre leur sang-froid et se font sanctionner. C’était le cas contre Valerenga, cela s’était déjà produit très souvent et cela s’est reproduit face au Bayern. Tout au long du match, Tripic a agacé son adversaire direct Michael Olise (ainsi que tous les autres Munichois). Jusqu’à ce qu’Olise en ait assez, lui lance le ballon au visage et soit expulsé pour ce geste.

Zlatko Tripic fête l’expulsion de Michael Olise

Selon le directeur sportif Max Eberl, Tripic avait joué « comme un sale type ». Le consultant télé Christopher Kramer a déclaré : « Tripic aurait fini par me taper sur les nerfs, à moi aussi. Dès le carton rouge, je me suis dit : "Je te comprends." »

Et qu’en dit Tripic lui-même ? « C’est formidable qu’un joueur comme lui, qui remportera très probablement le Ballon d’Or un jour, soit un peu agacé par un garçon de Lyngdal. Je ne suis pas aussi rapide que Michael Olise, mais j’ai le sentiment de posséder quelque chose que tout le monde n’a pas. Quand j’ai réussi à détourner son attention de ce qu’il fait exceptionnellement bien, il a fini par perdre son sang-froid et m’a lancé le ballon au visage. J’ai le sentiment d’avoir remporté ce duel contre lui. »

Tripic n’a pas seulement remporté son duel personnel avec Olise. Il a aussi donné au match son dernier tournant décisif. En supériorité numérique, Viking a trouvé les ressources pour égaliser à 3-3 à la 90e minute. Après une défaite 1-3 contre le VfB Stuttgart pour son entrée en lice, Viking a ainsi décroché son premier point dans cette saison de Ligue des champions. Il s’agit de sa deuxième participation, après celle de 1992-1993, lorsque Viking avait été éliminé dès le premier tour par le FC Barcelone.

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Zlatko Tripic : fracture de la voûte crânienne à Fürth, roi à Stavanger

À 33 ans, Tripic dispute lui-même la Ligue des champions pour la toute première fois. Né à Rijeka, en Croatie, il a grandi en Norvège et aime évoquer sa « mentalité balkanique ». Il a passé le début de sa carrière dans différents clubs du championnat norvégien avant de rejoindre, en 2015, à 22 ans, le SpVgg Greuther Fürth, alors en deuxième division allemande.

À Fürth, ce n’est pas tant son rôle de joueur d’appoint pendant deux ans et demi qui est resté dans les mémoires qu’un incident dans une discothèque de Nuremberg. Lors d’une bagarre, il est tombé d’une mezzanine de quatre mètres de haut et s’est fracturé la voûte crânienne. Peu après son retour sur les terrains, il a quitté Fürth pour le Sheriff Tiraspol, dans la région rebelle moldave de Transnistrie. Un choix qui lui correspond, d’une certaine manière.

Tripic joue pour Viking depuis 2018, avec pour seule interruption un bref passage à Göztepe, en Turquie. Vénéré comme le « roi de Stavanger », il est désormais le cinquième joueur ayant disputé le plus de matches officiels dans l’histoire du club, le troisième meilleur buteur et le meilleur passeur. Cette saison, il affiche le total sensationnel de 23 passes décisives en 28 matches officiels. Il en a délivré deux contre le Bayern, ce qui est quelque peu passé inaperçu en raison de l’incident avec Olise.

Mais la statistique la plus sensationnelle de sa carrière est ailleurs : en 436 matches officiels, Tripic n’a été expulsé qu’une seule fois. Il se retrouve ainsi, entre autres, à égalité avec Michael Olise. Pour être tout à fait complet, il faut toutefois préciser que Tripic a aussi écopé, après coup, d’une suspension de deux matches en août 2025 : lors d’une rencontre contre Rosenborg Trondheim, il avait saisi son adversaire Adrian Pereira à la gorge, déclenchant ainsi une bagarre générale.